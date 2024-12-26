«Ливерпуль» и «Челси» к себе не подпустят. Чего ждать в АПЛ сегодня

На четверг, 26 декабря, в АПЛ запланировано восемь матчей. Авторы «Чемпионаты» подготовили экспресс на игры лидеров турнира, а также на новую попытку бедового «МЮ» встать на победный путь.

Прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм»

У «Челси» проблем с моментами и реализацией обычно не возникает. До прошлого тура «синие» забили в 11 матчах подряд, а на отрезке из шести последних встреч в разных турнирах отличились суммарно 22 раза. Да, «Фулхэм» перед 18-м туром находится всего лишь в трёх очках от топ-5 АПЛ. При этом идёт на серии из пяти матчей без поражений, хотя за этот период встречались «Арсенал» (1:1), «Ливерпуль» (2:2) и «Тоттенхэм» (1:1). Однако с «Челси» может быть другая история.

«Челси» сейчас хорош сам по себе, ничуть не хуже тех же «Арсенала» и «Ливерпуля». А на домашнем стадионе с 2012 года потерял очки в игре с «Фулхэмом» лишь один раз. Случилось это в 2023 году, когда клуб переживал перестановки на тренерском мостике. Сейчас же есть Энцо Мареска, который, кажется, навёл порядок. По крайней мере, пока всё стабильно.

В предстоящем дерби «Челси» должен добыть победу. Единственное — «Фулхэм» будет готов воспользоваться своими шансами в атаке, как это случалось не раз. Тем более что у самого «Челси» оборона не является сильной стороной. До нулевой ничьей с «Эвертоном» «синие» пропускали хотя бы раз в пяти матчах подряд в разных турнирах. Так что счёт 2:1 в пользу хозяев действительно выглядит вероятно.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лестер»

Яркая и внушительная победа над «Тоттенхэмом» (6:3) продлила беспроигрышную серию подопечных Арне Слота до 21 матча в разных турнирах. В последнее время участились случаи ничейных исходов, однако победы всё равно превалируют. «Лестер» в этом сезоне пытается выжить. После 17 туров располагается на безопасной 17-й строчке, но отрыв от зоны вылета составляет всего два очка.

К чести «лис» то, что до сухих и разгромных поражений от «Вулверхэмптона» (0:3) и «Ньюкасла» (0:4) они старались отвечать соперникам своими голами. Дважды забили «Брайтону» (2:2), трижды — «Вест Хэму» (3:1). Отличились даже в гостях у «Брентфорда» (1:4), который в этом сезоне лучше всех в АПЛ проводит домашние матчи.

Вполне вероятно, что «Лестер» сможет забить и «Ливерпулю», который не всегда надёжен в обороне. Однако это максимум, на который можно надеяться. Букмекеры ждут сверхрезультативный футбол. Ставки на тотал меньше идут с повышенными коэффициентами, и этим грех не воспользоваться. Даже когда «Лестер» был крепче составом, голевые перестрелки с «Ливерпулем» случались нечасто. За четыре мяча тотал переваливал редко. Также не исключено, что Арне Слот захочет сыграть понадёжнее после трёх пропущенных от «Тоттенхэма». Ждём что-то около 3:0.

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «МЮ»

Видеть «Вулверхэмптон» в нижней части турнирной таблицы АПЛ неудивительно, а вот «Манчестер Юнайтед» на 13-м месте не укладывается в голове. Отрыв от располагающихся в зоне вылета «волков» составляет 10 очков, отставание от зоны Лиги чемпионов почти такое же. «Красные дьяволы» проиграли три из четырёх предыдущих матчей в чемпионате Англии.

Пропускают соперники изрядно. У «МЮ» девять пропущенных мячей в четырёх играх — это полный беспорядок. У «Вулверхэмптона» та же проблема, но носит она более глобальный характер. «Волки» пропускают чаще всех в чемпионате Англии.

Совсем недавно «Вулверхэмптон» пережил смену главного тренера. Под руководством португальского специалиста Витора Перейры «волки» провели пока только один матч в чемпионате Англии, разгромив «Лестер» (3:0). Развития успеха не ждём. «Вулверхэмптон» — очень удобный соперник для манкунианцев, которые выиграли семь из восьми последних очных встреч в АПЛ. Предлагаем проверить лобовую победу «красных дьяволов» и в этот раз. Мотивации у них хоть отбавляй, разница в уровне исполнителей очевидна, а преимущества в сыгранности у переживших смену тренера «волков» не будет.

Экспресс на чемпионат Англии 26 декабря

Ставка 1: «Челси» победит «Фулхэм» + обе забьют за 2.70.

Ставка 2: «Ливерпуль» победит «Лестер» + тотал меньше 4.5 гола за 2.05.

Ставка 3: победа «МЮ» в матче с «Вулверхэмптоном» за 2.05.

Общий коэффициент: 2.70 х 2.05 х 2.05 = 11.35.