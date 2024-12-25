Ислам Махачев — Арман Царукян: шесть лет на пути к реваншу не прошли даром

Рано утром 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и первым номером рейтинга Арманом Царукяном. Поединок начнётся не ранее 8:30 мск.

Букмекеры считают фаворитом боя Махачева. На победу чемпиона дают коэффициент 1.17. Шансы Царукяна оценили котировкой 5.35, а на ничью можно сделать ставку за 67.00.

Последнее испытание для Махачева?

Ислам Махачев уже трижды защитил свой титул. Всего одно поражение в карьере, да и то очень давнее и нелепое. Сейчас наследник Хабиба возглавляет сводный рейтинг UFC. Царукян — по сути, последнее реальное испытание на пути Ислама. В случае победы можно замахнуться и на соседний дивизион. Тем более что слухи об этом ползут уже давно.

Не будем забывать, что эти бойцы уже встречались в октагоне. В 2019 году Царукян дебютировал в UFC боем как раз против Махачева. Тогда Ислам победил единогласным судейским решением. Но этот успех был одним из сложных в карьере Махачева. Ну а Царукян прошёл долгий путь и наконец получил шанс на реванш.

Ислам — боец практически без слабых мест. Наверное, есть вещи, которые можно улучшить в стойке, хотя и с ними у Махачева не было ни малейших проблем в своих чемпионских боях. Ну а в борьбе сейчас ему просто нет равных. Если взглянуть на последние бои россиянина, то можно отметить, что он доминировал совершенно на всех уровнях. Чем сильнее был соперник, тем лучше был Ислам. Опыт и уверенность в себе творят чудеса. Поэтому коэффициент 1.17 на действующего чемпиона вполне оправдан.

Однако Царукян — это точно крепкий орешек. После того самого неудачного дебюта у него была лишь одна неудача — в бою с Матеушем Гамротом. Но Арман прибавлял от поединка к поединку. У него серия из четырёх побед. К тому же эксперты отмечают, что его стиль неудобен для Махачева. Царукян если и уступает в партере сопернику, то совсем немного, а в стойке прибавляет не по дням, а по часам. Не стоит забывать и о высочайшей мотивации претендента. Для него, без преувеличения, это главный бой в жизни. Поэтому коэффициент 5.35 выглядит, возможно, даже завышенным.

Если же говорить о дистанции боя, то букмекеры дают котировку 1.35 на ТБ 3.5 раунда и 3.10 на обратный исход. Почему так? Да, и Ислам, и Арман довольно часто заканчивают свои бои досрочно, но в среднем они проводят в октагоне больше трёх раундов.

Царукян будет стараться потрясти Махачева в стойке и пытаться активно работать в партере, но Ислам наверняка сможет защититься. При этом оба буквально измотают друг друга в борьбе. Преимущество будет у чемпиона, ведь он уже привык к пятираундовым поединкам. Возможно, в последних раундах этот фактор и сыграет свою роль. Но кажется, что котировка 1.35 на ТБ 3.5 раунда выглядит верной.