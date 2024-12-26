«Арсенал» — «Ипсвич Таун». Плохие новости для Эда Ширана

В Англии наступили рождественские праздники, а вместе с ними пришёл и нелюбимый многими тренерами Boxing Day. Календарь плотный, футбольных матчей много. В пятницу, 27 декабря, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне состоится встреча 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Ипсвич Таун». Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Арсенал» — «Ипсвич Таун» 27 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают хозяев безоговорочными фаворитами предстоящей встречи. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.16, что даже приблизительно переваливает за 85% вероятности. Победа «Ипсвич Таун» оценивается в 21.00, а на ничью можно поставить за 8.60.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Эмирейтс» в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Ипсвич Таун» (27.12.2024)

Интересно, как теперь будет жить «Арсенал» без одного из лидеров своей атаки. В прошлой победной встрече с «Кристал Пэлас», которая завершилась со счётом 5:1, Букайо Сака получил тяжёлую травму и покинул стадион с помощью костылей. А ведь он поучаствовал в 15 голах своей команды в 16 турах английской Премьер-лиги.

Да нормально будет жить, в принципе. Есть Кай Хаверц, забивший шесть мячей и отдавший две голевые передачи. Есть Габриэл Жезус, который обычно выходит на замену, но в прошлом матче в стартовом составе хорошо себя проявил, отметившись дублем. Есть благополучно вернувшийся после травмы и стабильно играющий Мартин Эдегор.

Короче говоря, как нибудь выгребут «канониры». Тем более что не всегда атаке необходимо компенсировать огрехи обороны. Голкипер Давид Райя своё дело знает, пропустил 16 мячей за 17 туров в чемпионате Англии. Это с лихвой лучший показатель среди всех вратарей лиги, кто отработал на ленточке столько же встреч.

Ко всему прочему, у подопечных Микеля Артеты ещё и на домашнем стадионе получается ловко выступать. Дабы не быть голословными, приведём простые цифры. Во-первых, они ни разу не проиграли за 13 матчей на «Эмирейтс» в этом сезоне в разных турнирах. Во-вторых, одержали на данном отрезке 10 побед. Круто? Очень!

Ничего хорошего, исходя из этого, не ждёт в Лондоне и «Ипсвич Таун». Да, любимый клуб известного певца Эда Ширана неожиданно для многих умудрился отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1) в дебютной встрече Рубена Аморима. Однако за пять игр после того потерпел четыре поражения при единственной победе над «Вулверхэмптоном».

Если не брать в расчёт два мяча в ворота «Вулвз», футболисты «Ипсвич Таун» забили на данном отрезке всего один мяч. Разумеется, «Арсенал» на его же поле этим не удивить. Скорее всего, мудрить здесь особо нечего, победа хозяев всухую выглядит нормально. Альтернатива — П1 через тотал меньше 3.5 мяча, если помнить о потере ключевого футболиста атаки.

Ставка: «Арсенал» победит и не пропустит за 1.85.