«Куньлунь» — «Спартак». Жамнов закончит год красиво

27 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь» примет «Спартак». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-Мытищи». Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Куньлунь» — «Спартак» 27 декабря 2024 года

Букмекеры однозначны в своих прогнозах, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 1.68, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа «Куньлуня» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.50 (около 21% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 23%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Куньлунь» — «Спартак» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 3.30, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.31. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.70.

Прогноз на матч КХЛ «Куньлунь Ред Стар» — «Спартак» Москва (27.12.2024)

Команды возвращаются на лёд после небольшого перерыва. У «Куньлуня» было восемь дней отдыха, у «Спартака» — на три меньше. Разница существенная и немаловажная. У подопечных Алексея Жамнова больше шансов сохранить оптимальный тонус.

Впрочем, даже без этого красно-белые видятся явными фаворитами. Они преодолели непростой период, уступив лишь в 5 из 18 предыдущих матчей. Видна рука тренера. Отчётливо проглядываются идея, акцент на скорость, слаженность в командных действиях. Всё это подкрепляется техникой хоккеистов.

Не радует лишь, что «Спартак» многовато пропускает. В среднем за игру получает 2,8 шайбы. С другой стороны, выше результативность во всей лиге только у СКА. В среднем за матч подопечные Жамнова забивают 3,2 гола. Исправно набирают очки Павел Порядин, Адам Ружичка, Николай Голдобин и Иван Морозов. У «Куньлуня» подбор исполнителей куда хуже.

Как бы ни старался Михаил Кравец, получается мало что. Шансы на выход в плей-офф становятся всё ниже. До идущего на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» семь очков. При этом «Ред Стар» провели на несколько матчей больше. Тем временем «Спартак» держится на второй строчке и постепенно сокращает отставание от лидирующего «Локомотива».

Клуб из Мытищ выиграл только два из семи последних матчей. Победил тех, у кого дела обстоят ещё хуже — «Сочи» (5:3) и «Барыс» (2:0). Четыре поражения потерпел по итогам 60 минут. Напрашивается ставка на П2 + ТБ 4.5 шайбы. Последние две очные встречи «Спартак» выиграл разгромно, и обе получились очень результативными.

Пропускает «Куньлунь» чаще всех в КХЛ — в среднем 3,5 шайбы за игру. Изредка удаётся отнимать очки у лидеров, когда вратари ловят кураж и дают шансы. Однако после восьмидневного простоя вряд ли команда из Пекина покажет лучший хоккей и сотворит сенсацию.

Ставка: победа «Спартака» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.