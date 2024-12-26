«Динамо» Минск — «Динамо» Москва. После такого грех не отдохнуть

27 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором минское «Динамо» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Минск-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 19:10 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Динамо» Москва 27 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу москвичей в основное время предлагается с коэффициентом 2.18, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа минчан по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.79 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.35 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Динамо» Минск — «Динамо» Москва получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.50, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.49. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.20.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Динамо» Москва (27.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 декабря 2024, пятница. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

22 ноября в Минске команды порадовали болельщиков красивым хоккеем и результативностью. На двоих забросили семь шайб. К 37-й минуте «зубры» вели со счётом 3:0. Москвичи совершили яркий камбэк, забросив в оставшееся до финальной сирены время четыре шайбы.

Дмитрий Квартальнов извлёк урок из досадного поражения. К новой встрече с бело-голубыми команда будет подготовлена лучше. Опытный специалист ведёт «зубров» прямиком в плей-офф КХЛ. Они занимают седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Отставание от московского «Динамо», к слову, не очень велико.

Минчане исправно демонстрируют слаженный командный хоккей высокого качества. Как будто у клуба и нет никакой ограниченности в ресурсах. Квартальнов наилучшим образом использует мастерство и опыт Вадима Шипачёва. В конце года опытнейший нападающий штампует очки, невзирая на уровень оппозиции.

Списывать со счетов «зубров» не стоит, даже несмотря на то что для московского «Динамо» встреча в Минске станет последней в 2024 году. Подопечные Алексея Кудашова будут отдыхать с 27 декабря по 3 января. Значит, должны выложиться на полную и подарить болельщикам немного радости.

Бело-голубые зачастили с осечками. В декабре дважды уступили «Ак Барсу» (4:5 и 5:6), а также проиграли одному из главных аутсайдеров лиги — «Барысу» (0:2). Мешали ненужные ошибки и большое количество удалений. Как говорят тренеры, захлестнули эмоции. Подобное может случиться и в этот раз. Соперник упёртый.

Накануне в этом убедился «Ак Барс». Ещё в первом периоде минчане забросили в ворота казанцев три шайбы. И спокойно довели дело до победы — 5:1.

Наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 5.5 шайбы. С результативностью у соперников всё отлично. В среднем за игру забивают в районе трёх шайб, но и пропускают нередко — примерно 2,5. Вполне возможно, новая очная встреча подарит больше звуков сигнализирующей о взятии ворот сирены, чем предыдущая. На последнем отрезке минчане и москвичи не брезгуют устраивать шоу.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.04.