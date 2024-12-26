«Сочи» — СКА. Ротенбергу пора заняться обороной

Новый год уже на пороге, но отдыхать пока рано. В Континентальной хоккейной лиге продолжает кипеть регулярный чемпионат. В пятницу, 27 декабря, на льду стадиона «Большой» в Сочи состоится матч «Сочи» — СКА. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Стороны перед встречей находятся в разном психологическом состоянии.

Что ждут букмекеры от матча КХЛ «Сочи» — СКА 27 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.50, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Сочи» по итогам трёх периодов оценивается в 5.70 (около 17% вероятности). Овертайм доступен для ставки за 4.80.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче представителей Западной конференции. Тотал меньше 4.5 шайбы представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.35. Если каждая команда забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — СКА Санкт-Петербург (27.12.2024)

Ого, что? «Сочи» сумел-таки прервать затяжную серию поражений, которая составила восемь матчей. Клуб завершал своё турне в Тольятти и обыграл местную «Ладу» в основное время со счётом 4:3. Это может хорошо сказаться на психологии. Особенно на фоне возвращения на домашнюю арену.

С другой стороны, сочинцы продолжают пикировать. В прошлом сезоне всё было, мягко говоря, не очень хорошо. В нынешнем тоже приходится довольствоваться малым. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции и третье место с конца в сводной таблице КХЛ.

До конца регулярного чемпионата, конечно, ещё далековато. А отставание от топ-8 не такое критичное — от 10 до 15 очков. И всё же с такими затяжными сериями говорить о борьбе за место в плей-офф не приходится. Другое дело — СКА. Петербургский клуб регулярно набирает очки и отстаёт от топ-6 КХЛ всего на одно очко.

Правда, в этом сезоне армейцы рискуют отдать первое место в дивизионе Боброва столичному «Спартаку», который, конечно, заметно преобразился с приходом Алексея Жамнова. Впрочем, вся борьба впереди, и армейцы бьются. Накануне проиграли в дерби ЦСКА со счётом 5:6, но надо сказать, что едва не выкарабкались с 0:5.

Обычно такие матчи забирают много сил. Как физических, так и психологических. Кроме того, Роман Ротенберг теперь какое-то время не сможет рассчитывать на получившего серьёзную травму Евгения Кузнецова. В этом сезоне бывшая звезда НХЛ заработал 32 очка по системе «гол+пас» за 33 матча регулярного чемпионата. Вклад значительный.

На таком фоне ждать лёгкой прогулки в Сочи явно не приходится. Тем более что «Сочи» довольно часто находит ключ к обороне петербургского клуба. Смотрите сами. За четыре игры в прошлом сезоне СКА пропустил от «Сочи» 13 шайб, а за две игры в этом сезоне — уже девять. Думается, предстоящая встреча тоже порадует большим количеством голов. Счёт может быть минимум в районе 2:2.

Ставка: обе команды забьют минимум по две шайбы за 1.75.