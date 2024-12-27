Экспресс на АПЛ: вы недооцениваете мощь «Арсенала»

Лондонцы учатся жить без Букайо Саки, а в Брайтоне сойдутся две жертвы декабря.

В пятницу завершится программа 18-го тура АПЛ. Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс из двух матчей, которые будут сыграны 27 декабря.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Ипсвич»

Интересно, как теперь будет жить «Арсенал» без одного из лидеров своей атаки. В прошлой победной встрече с «Кристал Пэлас», которая завершилась со счётом 5:1, Букайо Сака получил тяжёлую травму и покинул стадион только с помощью костылей. Впрочем, в атаке варианты есть. А главное — есть надёжность в обороне.

Голкипер Давид Райя своё дело знает, пропустив всего 16 мячей за 17 туров. Это с лихвой лучший показатель среди всех вратарей, кто отработал на ленточке столько же встреч. Ко всему прочему у подопечных Микеля Артеты ещё и на домашнем стадионе получается удачно выступать. Во-первых, они ни разу не проиграли за 13 матчей на «Эмирейтс» в этом сезоне в разных турнирах. Во-вторых, одержали 10 побед. Круто? Очень!

Ничего хорошего, исходя из этого, не ждёт в Лондоне и «Ипсвич». Да, любимый клуб известного певца Эда Ширана неожиданно для многих умудрился отобрать очки у «Манчестер Юнайтед» (1:1) в дебютной встрече Рубена Аморима. Однако за пять игр после этого потерпел четыре поражения при единственной победе над «Вулверхэмптоном».

Если не брать в расчёт два мяча в ворота «Вулвз», футболисты «Ипсвич Таун» забили на данном отрезке всего один гол. Разумеется, «Арсенал» на его же поле этим не удивить. Скорее всего, мудрить здесь особо нечего, победа хозяев всухую выглядит нормально. Альтернатива — П1 через тотал меньше 3.5 мяча, если помнить о потере ключевого футболиста атаки.

Прогноз на матч «Брайтон» — «Брентфорд»

У обеих команд сложные отношения с декабрём. «Брайтон» великолепно начал сезон: всего два поражения до зимы — от «Челси» (2:4) и «Ливерпуля» (1:2), двух лидеров чемпионата Англии. Дальше — как отрезало. Кадровые потери и откровенное невезение привели к тому, что «чайки» не знают побед на протяжении пяти туров. Их полёт уже не столь высок — сползли на 10-е место к началу 18-го тура.

У «Брентфорда» ситуация похожая. Несмотря на ослабление состава, начали бодро. Поражений побольше, зато сразу несколько запоминающихся побед с четырьмя-пятью забитыми мячами. Но вот наступила зима — и в четырёх декабрьских турах «пчёлы» потерпели три поражения. Справедливости ради, от крепких оппонентов: «Астон Виллы», «Челси» и «Ноттингем Форест». Все эти клубы находятся в топ-6.

Вроде бы напрашивается «обе забьют». Этот вариант доезжал в девяти предыдущих матчах «Брайтона» в АПЛ! У «Брентфорда» показатель тоже солидный — четыре захода в пяти последних турах. Но статистика очных встреч против (лишь два захода из шести с момента выхода команд в АПЛ), да и на фоне неудачных результатов увеличение акцента на оборону выглядит логично. Для коэффициента 1.53 выглядит слишком сомнительно.

А вот тотал меньше 3.5 гола за 1.75 — уже интересно. Эта ставка доезжала в пяти из шести предыдущих очных встреч. Добавим к этому плотный календарь, на фоне которого перед Новым годом в АПЛ часто падает результативность. График сложный, важно беречь силы и применять ротацию. Два крепких середняка со слабыми результатами в последние недели, скорее всего, будут действовать несколько осмотрительнее, чем обычно.

Экспресс на АПЛ 27 декабря

Ставка 1: победа «Арсенала» в матче с «Ипсвичем» всухую за 1.88.

Ставка 2: тотал меньше 3.5 гола в матче «Брайтон» — «Брентфорд» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.88 х 1.75 = 3.29.