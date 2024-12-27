«Кальяри» — «Интер». В погоне за «Аталантой» и «Наполи»

28 декабря состоится встреча 18-го тура итальянской Серии А, в которой «Кальяри» примет действующего чемпиона Италии «Интер». Встреча пройдёт на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Кальяри» — «Интер» 28 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.47, что приблизительно равно 66% вероятности. Победа «Кальяри» оценивается коэффициентом 7.20 — в районе 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.80, что составляет примерно 21%.

В то же время аналитики считают, что матч «Кальяри» — «Интер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.64. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Кальяри» — «Интер» (28.12.2024)

«Кальяри» и «Интер» симметрично расположились в турнирной таблице Серии А. Одна команда занимает третье место с конца, другая — с начала. Нетрудно догадаться, где какая. По классике жанра «нерадзурри» нацелены на скудетто, а красно-синие ведут борьбу за выживание.

Действующий чемпион не знает поражений в Серии А на протяжении 11 туров. Ничьих за этот отрезок только две. В начале прошлой недели миланцы крупно победили «Лацио» (6:0), после чего в сберегательном режиме обыграли «Комо» (2:0). Нужно было восстановить запасы энергии.

До чего же классный рисунок игры поставил Симоне Индзаги. И в защите полный порядок, и в атаке много вариативности. Голевая засуха Лаутаро Мартинеса насчитывает девять матчей в составе «Интера», а тренер спокоен как удав: подбадривает аргентинца, призывает расслабиться. Исправно забивают другие (42 гола в 16 встречах, что является лучшим показателем в лиге).

«Кальяри» демонстрирует менее привлекательный футбол, но вынуждает фаворитов относиться к себе уважительно. 8 декабря потрепал нервы болельщикам «Фиорентины» (0:1), 14 декабря — «Аталанты» (0:1). Местами красно-синие смотрелись добротно, но все старания перечеркнула низкая реализация.

Результативность у «Кальяри» одна из худших в лиге. В среднем за игру команда забивает меньше одного мяча (0,9). Практически все голы пришлись на долю соперников, у которых беспорядок в защите. «Интер» к таковым однозначно не относится. Реже в Серии А пропускают только три клуба (15 мячей в 16 встречах).

Предлагаем заключить пари на то, что «Интер» победит и не пропустит. Миланцы выиграли семь из девяти последних очных встреч при двух ничьих. Симоне Индзаги подарит болельщикам праздничное настроение. Новый год команда может встретить в качестве лидера, если конкуренты потеряют очки.

Ставка: «Интер» победит и не пропустит за 2.65.