Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда шансы абсолютно равны

22 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Совсем недавно, в октябре они уже сражались. Тогда победу по очкам одержал Бетербиев. И этот успех позволил ему стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

Однако бой был очень близким, а многие поклонники бокса и вовсе посчитали, что Бивол был сильнее. Поэтому сразу же пошли разговоры о реванше, а всемогущие шейхи Саудовской Аравии этот самый реванш быстро организовали. Нас ждёт второй поединок!

Букмекеры считают шансы боксёров абсолютно равными. За 2.00 можно поставить на то, что Бетербиев снова победит. С таким же коэффициентом принимают пари и на то, что Бивол сумеет взять реванш. А вот ничья маловероятна, на неё можно сделать ставку за 18.00.

Аналитики склоняются к тому, что бой продлится всю дистанцию. На такое развитие событий дают коэффициент 1.52. Досрочное завершение противостояния доступно за 2.55. При этом на победу Бетербиева нокаутом предлагают поставить за 2.70, а ещё одна победа Артура по очкам идёт за 4.20. В случае с Биволом ситуация обратная: успех Дмитрия решением котируется за 2.45, а на нокаут от него принимают ставки с коэффициентом 10.90.

В принципе, характер первого боя полностью оправдал ожидания экспертов: Бетербиев был нацелен на нокаут (оно и понятно, победа в том поединке стала первой в его карьере, добытой решением), а Бивол старался именно перебоксировать соперника, переиграть его на дистанции 12 раундов. Наверное, это было не слишком зрелищно, но бой получился очень и очень близким. По сути, всё решили мелочи.

Бетербиев боксирует в достаточно простой, но очень эффективной манере. И пока никто не смог подобрать к нему ключи. А Бивол и вовсе единственный, кто выстоял. Конечно, Артур достаточно возрастной боксёр, случаются и травмы, но он раз за разом выходит в ринг и доказывает своё превосходство. С другой стороны, нокаутировать Бивола он так и не смог, хотя у Дмитрия были моменты, когда он застаивался, давая тем самым шансы Артуру.

Бивол был очень сконцентрирован в первом бою, но, пожалуй, чересчур осторожен, что сыграло с ним злую шутку. Он потратил много времени на разведку и упустил важные очки, которых и не хватило. Поэтому сейчас у него есть все шансы победить. При этом можно смело ставить на победу по очкам, нокауты у Бивола не в почёте, а уж тем более против Бетербиева.

Что до Артура, то он будет делать то, что хорошо умеет — оказывать давление и полагаться на свою мощь. Вопрос, хватит ли физики на этот раз. И если да — бой может снова завершиться его победой. Это тот бой, в котором не просто нет фаворита, а шансы абсолютно равны. По крайней мере на бумаге.