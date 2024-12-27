«Лацио» — «Аталанта». Вот он — зимний чемпион

Победная серия бергамасков в Серии А насчитывает 11 матчей. Они уйдут на паузу лидерами.

28 декабря в центральном матче 18-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет действующего победителя Лиги Европы «Аталанту». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Лацио» — «Аталанта» 28 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Аталанты» предлагается с коэффициентом 2.52, что равно 39% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.00 — в районе 33%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет примерно 28%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Лацио» — «Аталанта» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Лацио» — «Аталанта» (28.12.2024)

Дебютный сезон Марко Барони в качестве наставника «Лацио» складывается отлично. Команда показывает зрелый интересный футбол, результаты более чем приличные. Римляне расположились на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Также вышли в 1/4 финала Кубка Италии, победив на предыдущей стадии «Наполи» (3:1).

У «Аталанты» дела идут ещё лучше: лидерство в чемпионате Италии, плюс солидные результаты в Лиге чемпионов. Победная серия бергамасков в первенстве насчитывает уже 11 встреч. Джан Пьеро Гасперини наконец-то взрастил команду, которая способна побороться за скудетто.

Победа в Лиге Европы укрепила менталитет «Аталанты». Она разгромила на выезде «Наполи» (3:0), также обыграла ожившую после назначения Клаудио Раньери «Рому» (2:0) и дожала «Милан» (2:1), доминируя весь второй тайм. От таких результатов сложно отмахнуться.

В предыдущих двух турах у «Аталанты» возникли сложности с «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (3:2). У соперников шла игра, но бергамаски всё равно взяли своё, проявив характер и стойкость. У них образовалась отличная глубина состава. В руках Гасперини это мощное оружие.

У «Лацио» длина скамейки поскромнее. Это одна из основных причин кошмарного поражения от «Интера» (0:6). Начали римляне за здравие, организовали несколько отличных подходов к воротам соперника. Однако на весь матч энергии не хватило. Примерно с 30-й минуты, после выхода на поле экс-защитника «Спартака» Самуэля Жиго, началось избиение младенцев.

Хоть встреча и состоится в Риме, «Аталанта» выглядит фаворитом. У неё крепче нервы, лучше результаты на дистанции. На лобовую победу бергамасков даётся смачный коэффициент 2.52. Почему бы не проверить? Победная серия в чемпионате Италии имеет хорошие шансы продлиться до 12 матчей.

Ставка: «Аталанта» победит за 2.52.