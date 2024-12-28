Экспресс на чемпионат Италии: «Интер» дышит в спину, но «Аталанту» это не волнует

28 декабря стартует программа 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс на субботу.

Прогноз на матч «Кальяри» — «Интер»

Действующий чемпион не знает поражений в Серии А на протяжении 11 туров. Ничьих за этот отрезок только две. Результативность солидная, игра даётся. «Кальяри» демонстрирует менее привлекательный футбол, но вынуждает фаворитов относиться к себе уважительно. 8 декабря потрепал нервы болельщикам «Фиорентины» (0:1), 14 декабря — «Аталанты» (0:1).

Результативность у «Кальяри» одна из худших в лиге. В среднем за игру команда забивает меньше одного мяча (0,9). Практически все они пришлись на долю соперников, у которых беспорядок в защите. «Интер» к таковым однозначно не относится. Реже в Серии А пропускают только три клуба (15 мячей в 16 встречах).

Предлагаем заключить пари на то, что «Интер» победит и не пропустит. Миланцы выиграли семь из девяти последних очных встреч при двух ничьих. Симоне Индзаги подарит болельщикам праздничное настроение. Новый год команда может встретить в качестве лидера, если конкуренты потеряют очки.

Прогноз на матч «Лацио» — «Аталанта»

Соперники в ударе. Римляне расположились на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А. Также вышли в 1/4 финала Кубка Италии, победив на предыдущей стадии «Наполи» (3:1). У «Аталанты» дела идут ещё лучше: лидерство в чемпионате Италии плюс солидные результаты в Лиге чемпионов. Победная серия бергамасков в первенстве насчитывает уже 11 встреч.

Победа в Лиге Европы укрепила менталитет «Аталанты». Она разгромила на выезде «Наполи» (3:0), обыграла ожившую после назначения Клаудио Раньери «Рому» (2:0) и дожала «Милан» (2:1), доминируя весь второй тайм. В предыдущих двух турах у «Аталанты» возникли сложности с «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (3:2). У соперников шла игра, но бергамаски всё равно взяли своё, проявив характер и стойкость.

Это первый фактор. Второй — длина скамейки, здесь «богиня» тоже имеет преимущество. Хоть встреча и состоится в Риме, «Аталанта» выглядит фаворитом. У команды лучше результаты на дистанции. На лобовую победу бергамасков даётся смачный коэффициент 2.52. Почему бы не проверить? У победной серии в чемпионате Италии есть хорошие шансы продлиться до 12 матчей.

Экспресс на чемпионат Италии 28 декабря

Ставка 1: «Интер» победит «Кальяри» всухую за 2.70.

Ставка 2: «Аталанта» победит «Лацио» за 2.52.

Общий коэффициент: 2.70 х 2.52 = 6.80.