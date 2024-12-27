Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Сколько можно выиграть ставками против Манчестер Сити, результаты матчей

На матчах «Манчестер Сити» можно разбогатеть! Нужно только ставить против Гвардиолы
Пётр Кондаков
На матчах «Манчестер Сити» можно разбогатеть!
Аудио-версия:
Комментарии
Пока все теряли сбережения в попытках догона, можно было сорвать куш.

Главная тема мирового футбола последних двух месяцев — кризис в «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы опускается всё глубже, и пока непонятно, сколько ещё продлится падение. Одна победа в последних 13 матчах! Такого с испанским гением не было никогда.

При этом по всему миру игроки на ставках продолжают грузить на «горожан», применяя старую как мир стратегию «догона». И несут финансовые потери на этом. А ведь можно было в буквальном смысле озолотиться, если ставить против «Манчестер Сити». А точнее, на то, что соперник гранда не проиграет. Мы попробовали подсчитать, сколько можно было получить, заключая пари против подопечных Гвардиолы.

Предположим, что каждый раз в последних 13 встречах вы бы ставили на то, что соперник «Сити» не проиграет, фиксированную сумму в 1000 рублей. Вот что получилось бы:

  • 30 октября. Кубок лиги. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 2:1. 1X за 1.49 — выигрыш 1490 рублей;
  • 2 ноября. АПЛ. «Борнмут» — «Манчестер Сити» — 2:1. 1Х за 2.56 — выигрыш 2560 рублей;
  • 5 ноября. Лига чемпионов. «Спортинг» — «Манчестер Сити» — 4:1. 1Х за 1.90 — выигрыш 1900 рублей;
  • 9 ноября. АПЛ. «Брайтон» — «Манчестер Сити» — 2:1. 1Х за 2.10 — выигрыш 2100 рублей;
  • 23 ноября. АПЛ. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 0:4. Х2 за 2.95 — выигрыш 2950 рублей;
  • 26 ноября. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3. Х2 за 5.30 — выигрыш 5300 рублей;
  • 1 декабря. АПЛ. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:0. 1Х за 1.30 — выигрыш 1300 рублей;
  • 4 декабря. АПЛ. «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 3:0. Х2 за 3.50 — проигрыш;
  • 7 декабря. АПЛ. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 2:2. 1Х за 2.05 — выигрыш 2050 рублей;
  • 11 декабря. Лига чемпионов. «Ювентус» — «Манчестер Сити» — 2:0. 1Х за 1.90 — выигрыш 1900 рублей;
  • 15 декабря. АПЛ. «Манчестер Сити» — «МЮ» — 1:2. Х2 за 2.50 — выигрыш 2500 рублей;
  • 21 декабря. АПЛ. «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 2:1. 1Х за 3.20 — выигрыш 3200 рублей;
  • 26 декабря. АПЛ. «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 1:1. Х2 за 3.20 — выигрыш 3200 рублей.

Таким образом, начав со ставки в 1000 рублей, вы бы могли получить ко вчерашнему вечеру 18 450 рублей, увеличив свой капитал более чем в 18 раз!

А вот если бы вы всё это время ставили на победы «Манчестер Сити», то потеряли бы 12 000 рублей, а выиграли бы всего один раз — победа над «Ноттингемом» принесла бы вам со ставки в 1000 рублей 300 рублей чистой прибыли. Таким образом, убыток составил бы 11 700 рублей.

Да, в любой момент кризис может завершиться. Возможно, уже со следующего матча машина, созданная Гвардиолой, заработает так, как нужно ему и многочисленным поклонникам команды по всему миру. Тогда игрокам на ставках останется лишь сожалеть об упущенной возможности. Но если серия неудач продолжится, то пари против «горожан» вполне могут принести неплохой доход.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android