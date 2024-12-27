На матчах «Манчестер Сити» можно разбогатеть! Нужно только ставить против Гвардиолы

Главная тема мирового футбола последних двух месяцев — кризис в «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы опускается всё глубже, и пока непонятно, сколько ещё продлится падение. Одна победа в последних 13 матчах! Такого с испанским гением не было никогда.

При этом по всему миру игроки на ставках продолжают грузить на «горожан», применяя старую как мир стратегию «догона». И несут финансовые потери на этом. А ведь можно было в буквальном смысле озолотиться, если ставить против «Манчестер Сити». А точнее, на то, что соперник гранда не проиграет. Мы попробовали подсчитать, сколько можно было получить, заключая пари против подопечных Гвардиолы.

Предположим, что каждый раз в последних 13 встречах вы бы ставили на то, что соперник «Сити» не проиграет, фиксированную сумму в 1000 рублей. Вот что получилось бы:

30 октября. Кубок лиги. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 2:1. 1X за 1.49 — выигрыш 1490 рублей;

2 ноября. АПЛ. «Борнмут» — «Манчестер Сити» — 2:1. 1Х за 2.56 — выигрыш 2560 рублей;

5 ноября. Лига чемпионов. «Спортинг» — «Манчестер Сити» — 4:1. 1Х за 1.90 — выигрыш 1900 рублей;

9 ноября. АПЛ. «Брайтон» — «Манчестер Сити» — 2:1. 1Х за 2.10 — выигрыш 2100 рублей;

23 ноября. АПЛ. «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 0:4. Х2 за 2.95 — выигрыш 2950 рублей;

26 ноября. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» — «Фейеноорд» — 3:3. Х2 за 5.30 — выигрыш 5300 рублей;

1 декабря. АПЛ. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» — 2:0. 1Х за 1.30 — выигрыш 1300 рублей;

4 декабря. АПЛ. «Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест» — 3:0. Х2 за 3.50 — проигрыш;

7 декабря. АПЛ. «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 2:2. 1Х за 2.05 — выигрыш 2050 рублей;

11 декабря. Лига чемпионов. «Ювентус» — «Манчестер Сити» — 2:0. 1Х за 1.90 — выигрыш 1900 рублей;

15 декабря. АПЛ. «Манчестер Сити» — «МЮ» — 1:2. Х2 за 2.50 — выигрыш 2500 рублей;

21 декабря. АПЛ. «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 2:1. 1Х за 3.20 — выигрыш 3200 рублей;

26 декабря. АПЛ. «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 1:1. Х2 за 3.20 — выигрыш 3200 рублей.

Таким образом, начав со ставки в 1000 рублей, вы бы могли получить ко вчерашнему вечеру 18 450 рублей, увеличив свой капитал более чем в 18 раз!

А вот если бы вы всё это время ставили на победы «Манчестер Сити», то потеряли бы 12 000 рублей, а выиграли бы всего один раз — победа над «Ноттингемом» принесла бы вам со ставки в 1000 рублей 300 рублей чистой прибыли. Таким образом, убыток составил бы 11 700 рублей.

Да, в любой момент кризис может завершиться. Возможно, уже со следующего матча машина, созданная Гвардиолой, заработает так, как нужно ему и многочисленным поклонникам команды по всему миру. Тогда игрокам на ставках останется лишь сожалеть об упущенной возможности. Но если серия неудач продолжится, то пари против «горожан» вполне могут принести неплохой доход.