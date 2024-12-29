Экспресс на Серию А: «Наполи», «Рома» и «Милан» проводят год голами

Чемпионат Италии готовится уйти на зимний перерыв. В воскресенье, 29 декабря, продолжится программа 18-го тура. Авторы «Чемпионата» уже подготовили для вас экспресс.

Прогноз на матч «Наполи» — «Венеция»

Подопечные Антонио Конте продолжают погоню за лидирующей «Аталантой». Отставание перед 18-м туром составляет всего два очка. «Интер» наступает на пятки — отстаёт на одно очко и имеет игру в запасе. Шансы на продолжение чемпионской гонки хорошие, но даже просто вернуться в Лигу чемпионов для неаполитанцев будет неплохо.

В любом случае необходимо набирать очки. И «Венеция» является отличным кандидатом на роль жертвы. Команда находится в зоне вылета, набрав за 17 туров всего лишь 13 очков. Борьба за выживание продолжается, ей тоже нужны очки, но класса заметно не хватает. Очень много пропускает (третье место в лиге) и часто проигрывает (второе место).

«Венецию» стоит похвалить за декабрь, потому что пока в последний месяц 2024 года её трудно за что-то упрекнуть. С 8 декабря она успела провести три встречи, забила за это время шесть мячей и набрала пять из девяти возможных очков. А ведь среди соперников был даже «Ювентус», встреча с которым завершилась со счётом 2:2.

В последнее время надёжность обороны «Наполи» заметно просела. За четыре прошлых матча команда Антонио Конте пропустила в два раза больше, чем за 16 встреч до этого. Поэтому вполне возможно, что «Венеция» сможет забить. Однако на большее ей будет трудно рассчитывать. А на это всё хорошо ложится победа хозяев через тотал больше. Что-то вроде 2:1 или 3:1 здесь может быть.

Прогноз на матч «Милан» — «Рома»

Если взять пять последних матчей на «Сан-Сиро», то у «Милана» три победы с общим счётом 11:2 и две нулевые ничьих. Внушительно. В целом же положение у «россонери» более чем рабочее. В Лиге чемпионов находятся в одном очке от топ-8, откуда можно напрямую попасть в 1/8 финала. В чемпионате Италии — в пяти очках от топ-6, но имеют игру в запасе. Нормально. Хотя, если бы не череда травм ведущих футболистов, могло быть лучше.

Вообще, кадровые проблемы — ключевые для Паулу Фонсеки. Даже если Кристиан Пулишич, Исмаэль Беннасер и Лука Йович успеют вернуться на игру с «Ромой», то войти в своё лучшее состояние точно не успеют. А это принципиальный момент. Ведь дело здесь ещё и конкретно в «Роме», которая, кажется, не зря доверилась Клаудио Раньери.

Опытный специалист пообещал справиться с ситуацией, если ему довериться. Смотрите сами, как получилось. Сначала римляне уступили «Наполи» и «Аталанте», а также сыграли вничью с «Тоттенхэмом». Однако за пять последних матчей в разных турнирах одержали четыре победы с общим счётом 16:2. Впечатляет!

Разумеется, «Милан» — совсем другого поля ягода, нежели условные «Парма» или «Лечче». На своём поле он способен добиваться серьёзных результатов с разными соперниками. В предстоящей встрече наверняка сможет рассчитывать на острый футбол и минимум на гол. Вместе с тем ждём эффективных атак и от «Ромы», которая, очевидно, взбодрилась.

Экспресс на чемпионат Италии 29 декабя

Ставка 1: «Наполи» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.84.

Ставка 2: обе забьют в матче «Милан» — «Рома» за 1.80.

Общий коэффициент: 1.84 х 1.80 = 3.31.