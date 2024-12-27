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Лестер — Манчестер Сити, прогноз на матч АПЛ 29 декабря 2024, онлайн трансляция, результат, какой будет счёт, ставки на футбол

«Лестер» — «Манчестер Сити». Что, и с аутсайдером тоже?
Алексей Анисимов
«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ
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Кризис «горожан» не прекратится.

Нелюбимый многими тренерами Boxing Day позади, но от этого не легче. Календарь плотный, футбольных матчей много. В воскресенье, 29 декабря, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 29 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают гостей безоговорочными фаворитами предстоящего матча. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно равно 75% вероятности. Победа «Лестера» оценивается в 7.90, а на ничью можно поставить за 5.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лестере. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Сити» (29.12.2024)

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Лестер Сити
Лестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вопреки ужасной форме, букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом предстоящего противостояния. А ведь последняя победа им была одержана лишь 4 декабря — над «Ноттингемом» (3:0). Тогда казалось, что чёрная полоса позади. Но так только казалось. С тех пор клуб провёл пять встреч в разных турнирах и потерпел три поражения.

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С одной стороны, соперники здесь были более чем крепкие. Ты возьми и попробуй обыграй «Ювентус» (0:2) с «Астон Виллой» (1:2) на их поле! Да и «Манчестер Юнайтед» (1:2) с Рубеном Аморимом тоже далеко не подарок. Вот только вопросы к «горожанам» по-прежнему есть. И их не так уж мало.

Что тут говорить, если даже главный тренер не уверен в силах своих подопечных? Недавно Хосеп Гвардиола заявил, что допускает финиш команды по итогам сезона вне зоны Лиги чемпионов. Сейчас «Сити» идёт на седьмом месте в таблице АПЛ, отстав от топ-4 минимум на пять очков. Ситуация рабочая, но не с такими результатами.

Понятно, что «Лестер» сегодня — аутсайдер чемпионата Англии. Он вернулся из Чемпионшипа, и главная задача, конечно, сохранить прописку. Однако футболисты бьются и создают проблемы практически любому сопернику. Даже в последнем туре в матче с «Ливерпулем» (1:3) открыли счёт и заставили лидера отыгрываться.

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«Лисы» сейчас в зоне вылета, но регулярно забивают. Если бы не ошибки при обороне, положение могло быть куда лучше. Разумеется, не говорим, что получится обыграть «Манчестер Сити». Даже на своём поле. Однако можно как минимум дать бой и попробовать воспользоваться кризисом у оппонента. Ставка «обе забьют и гости не проиграют» выглядит нормально.

Ставка: обе забьют и «Манчестер Сити» не проиграет за 1.92.

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