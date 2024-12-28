«Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Постекоглу не отошёл после 3:6 с «Ливерпулем»

Нелюбимый многими тренерами Boxing Day позади, но от этого не легче. Календарь плотный, футбольных матчей много. В воскресенье, 29 декабря, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 29 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 1.60, что приблизительно равно 62% вероятности. Победа «Вулверхэмптона» оценивается в 4.80, а на ничью можно поставить за 4.90.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.41. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон» (29.12.2024)

«Тоттенхэм», судя по всему, до сих пор в лёгком шоке. А кто не был бы после шести-то пропущенных мячей от «Ливерпуля» (3:6). Да тут ещё и «Ноттингем Форест» попался, который неожиданно забрался в топ-4 АПЛ и вообще не думает оттуда уходить. «Шпоры» в прошлом туре гостили в Ноттингеме и проиграли со счётом 0:1.

Поражение стало для лондонского клуба четвёртым на отрезке из пяти последних туров чемпионата Англии. Теперь он застрял на 11-м месте в турнирной таблице, отстав от топ-6 на пять очков. Дистанция не такая большая, но плотность здесь невероятная, а конкуренты очень зубастые. Так что задача со звёздочкой.

При этом лондонцы до кучи из-за удаления потеряли крайнего защитника Джеда Спенса. Назвать его твёрдым футболистом основы трудно, но тренерскому штабу в любом случае придётся что-то мудрить. На фоне нестабильной обороны это, конечно, не лучшая новость. А оборона в последнее время и так хромает.

Смотрите сами. Обыграть со счётом 5:0 «Саутгемптон», то есть глубокого аутсайдера, не так сложно. Однако до того был гол от «Рейнджерс» в Лиге Европы и четыре гола от «Челси» (3:4) в АПЛ, а после — три гола от «Манчестер Юнайтед» (4:3) в Кубке лиги Англии и шесть голов от «Ливерпуля» (3:6) в АПЛ. Мягко говоря, многовато.

«Вулверхэмптон» в этом сезоне гораздо ближе к аутсайдерам, нежели к середнякам. Пока что борется за сохранение прописки с другими отстающими. Но в последних матчах заметно взбодрился. Во-первых, разгромил «Лестер» (3:0) на везде. Во-вторых, дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0). Пять забитых при отсутствии пропущенных — это здорово.

Конечно, это случилось не просто так. Команду взялся тренировать португальский специалист Витор Перейра, ранее поработавший и в Германии, и в Турции, и в Саудовской Аравии. Смена тренера дала необходимый импульс команде, и теперь «Вулвз» взбодрились. Это, кстати, помогло вылезти из зоны вылета английской Премьер-лиги.

При таких раскладах можно даже рискнуть и подумать над тем, что «Вулверхэмптон» забьёт минимум два мяча. Такая ставка, кстати, заходила в четырёх из шести последних очных встреч. Альтернативный вариант — победа «Вулверхэмптона» с форой (+1). Скорее всего, счёт будет близкий, в районе 2:2. Даже если «Тоттенхэм» выиграет с минимальной разницей, произойдёт возврат.

Ставка: «Вулверхэмптон» забьёт минимум два мяча за 2.33.