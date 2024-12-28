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Торонто — Вашингтон: прогноз на матч НХЛ 29 декабря 2024, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Торонто» — «Вашингтон». Рады все, кроме вратарей
Михаил Коробов
«Торонто» — «Вашингтон», прогноз на матч НХЛ
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Выезд «столичных» в Канаду — славное зрелище. Проблем с голами не будет.

В воскресенье, 29 декабря, состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто» примет «Вашингтон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Скоушабэнк-Арена» в Торонто. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Торонто» — «Вашингтон» 29 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Торонто» в основное время предлагается с коэффициентом 2.19, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Вашингтона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.90 (около 34% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Торонто» — «Вашингтон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.60.

Прогноз на матч НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» — «Вашингтон Кэпиталз» (29.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Соперничество «Торонто» и «Вашингтона» радует непредсказуемостью. В каком бы тонусе оппоненты ни находились, на игры друг с другом они настраиваются по-особенному. Один из сюжетов — снайперское сравнение капитанов, Остона Мэттьюса и Александра Овечкина. Последнего от рекорда Уэйна Гретцки отделяют 26 шайб.

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К сожалению, канадец и россиянин столкнулись с проблемами со здоровьем. Пропустили много из-за травм. Но даже с учётом этого фактора посмотреть здесь будет на что. Ведь результаты солидные как у одних, так и у других.

«Столичные» и «кленовые листья» располагаются в зоне плей-офф. Редко проигрывают. «Вашингтон» уступил только в 4 из 14 предыдущих матчей. У «Торонто» результаты чуть хуже, но тоже выше среднего.

Фаворит не проглядывается, однако есть предпосылки к тому, что встреча получится результативной. Во-первых, соперники восполнили запас сил за время рождественской паузы. Во-вторых, на перерыв они уходили потерпев разгромные поражения. Желание исправиться должно быть большим.

Можно рассмотреть ставку на ТБ 6 шайб. «Столичные» в среднем за игру забивают 3,7 гола, «кленовые листья» — 3,2. И пропускают соперники нередко (в районе трёх шайб за матч). Лишь в 3 из 13 последних очных встреч они не смогли достичь планки в шесть голов на двоих. В большинстве случаев перевыполнили норму.

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Лезть в исход сложно. Линия кажется разумной, да и после паузы вероятность неожиданных результатов повышается. А вот с голами попроще: силы пополнили, забивать есть кому. В общем, скучать зрителям не придётся.

Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.94.

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