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Тампа-Бэй — Рейнджерс: прогноз на матч НХЛ 29 декабря 2024, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Лёгкая работа для Кучерова
Михаил Коробов
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс», прогноз на матч НХЛ
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Панарин и Шестёркин не вывозят. «Молнии» усугубят положение клуба из Нью-Йорка.

29 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй» примет «Рейнджерс». Встреча пройдёт на льду стадиона «Амали-Арена». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 29 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Тампа-Бэй» в основное время предлагается с коэффициентом 2.13, что приблизительно равно 46% вероятности. Победа «Рейнджерс» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.02 (около 32% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.30. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.60.

Прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (29.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат
29 декабря 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В канун Рождества «Тампа-Бэй» разгромила на выезде «Флориду» (4:0). По потерянным очкам «Лайтнинг» возглавляют турнирную таблицу Атлантического дивизиона, но фактически пока что располагаются в зоне уайлд-кард.

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«Молнии» вошли во вкус. Они выиграли семь из девяти предыдущих встреч в основное время. Лишь в одной из этих игр Никита Кучеров не набрал очков. Забив «Флориде», он повторил собственный рекорд по скорости достижения 50 результативных действий за сезон (30 матчей).

Безупречно выполняет свою работу Андрей Василевский. В начале сезона защитники не оказывали вменяемой помощи голкиперу. В последнее время её стало больше, и результаты сразу улучшились. Жизнь налаживается!

Перерыв был не настолько большим, чтобы «молнии» успели растерять тонус, а «Рейнджерс» — выбраться из кризиса. Клуб из Нью-Йорка проиграл 13 из 17 предыдущих матчей в основное время. Артемий Панарин назвал ситуацию худшим моментом за все годы в команде.

Игорь Шестёркин изо всех сил старается помочь Питеру Лавиолетту выбраться из ямы. Голкипер в недавней встрече с «Далласом» (3:1) совершил 41 сейв. Однако кровью и потом добытая победа ничего не изменила. Далее последовали поражения от «Каролины» (1:3) и «Нью-Джерси» (0:5).

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Стараний Игоря Шестёркина и Артемия Панарина недостаточно. Нужна слаженная командная игра, которую «синерубашечники» уже долго не могут обрести. И не факт, что уже смогут. Зона уайлд-кард всё дальше, эмоциональное состояние всё хуже. Возьмём П1. «Тампа-Бэй» выиграла 9 из 16 матчей дома. Вырисовывается ещё одна уверенная победа.

Ставка: победа «Тампа-Бэй» за 2.13.

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