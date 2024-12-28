«Ювентус» — «Фиорентина». Не дождётесь

29 декабря в матче 18-го тура итальянской Серии А «Ювентус» примет «Фиорентину». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Фиорентина» 29 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.95, это приблизительно 49% вероятности. Победа «Фиорентины» оценивается коэффициентом 4.60 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40, что составляет примерно 29%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Фиорентина» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Фиорентина» (29.12.2024)

«Ювентус» до сих пор идёт без поражений в чемпионате Италии. С одной стороны, Тьяго Мотту можно похвалить за то, что он привил команде правильный менталитет. Она нацелена набирать очки, даже если игра совсем не идёт.

Если взглянуть с другого ракурса, то слишком часто у «старой синьоры» не получается показывать яркий футбол и много создавать. Ничьих больше, чем побед (7 против 10). В предыдущем туре Серии А туринцы натужно победили располагающуюся в зоне вылета «Монцу» (2:1).

Временами оборона и «Ювентуса», и «Фиорентины» проваливается, но реже них в чемпионате Италии пропускает только «Наполи». Ловкость рук, никакого мошенничества. Очень надёжны Микеле Ди Грегорио и экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа.

Результативность у «старой синьоры» и «лилий» хорошая (в среднем два гола за матч). Чаще всего они забивают аутсайдерам. Особенно «Фиорентина». После восьми побед в Серии А подряд над удобными соперниками команда из Флоренции уступила «Болонье» (0:1) и ослабленному большим количеством травм «Удинезе» (1:2).

Ещё у «лилий» проседает гостевой фактор. Они выиграли только четыре из восьми игр на выезде в чемпионате Италии. С трудом верится, что из Турина смогут увезти три очка. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет 1Х + ТМ 2.5 мяча. Восемь из девяти последних очных встреч ознаменовались данным исходом.

У «Ювентуса» всего одно поражение в этом сезоне — от «Штутгарта» (0:1) в Лиге чемпионов. Заслуженное, но не будь удаления капитана Данило, результат мог бы получиться другим. Если вынести тот матч за скобки, то Тьяго Мотта непобедим в качестве главного тренера «старой синьоры».

Ставка: «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.10.