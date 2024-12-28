Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Вест Хэм — Ливерпуль, прогноз на матч АПЛ 29 декабря 2024, онлайн-трансляция, результат, какой будет счёт, ставки на футбол

«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Это ход чемпионов
Алексей Анисимов
«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Ливерпульцы не станут сбавлять темп.

Нелюбимый многими тренерами Boxing Day позади, но от этого не легче. Календарь плотный, футбольных матчей много. В воскресенье, 29 декабря, на Олимпийском стадионе в Лондоне состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Хозяевам предстоит серьёзное испытание. Стартовый свисток запланирован на 20:15 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 29 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах явное предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 72% вероятности. Победа «Вест Хэм Юнайтед» оценивается в 7.20 (13% вероятности). На ничью коэффициент ниже, но тоже достаточно высокий — 5.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ливерпуль» (29.12.2024)

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» снова на коне. Яркую победу над «Тоттенхэмом» (6:3) удалось закрепить волевой победой над «Лестером». Встреча проходила на «Энфилде» и завершилась со счётом 3:1. Важно здесь не только то, что ливерпульский клуб снова много забил. Важно то, что он изначально уступал в счёте, а затем отыгрался. Плюс хорошее настроение.

Материалы по теме
На матчах «Манчестер Сити» можно разбогатеть! Нужно только ставить против Гвардиолы
На матчах «Манчестер Сити» можно разбогатеть! Нужно только ставить против Гвардиолы

Победа позволила продлить беспроигрышную серию до 22 матчей во всех турнирах. Внушительный отрезок! У Арне Слота отлично получается не только поддерживать, но и развивать то, что заложил Юрген Клопп. Откровенно говоря, так недалеко и до нового чемпионства в английской Премьер-лиге. Отрыв от ближайшего преследователя уже семь очков.

С таким «Ливерпулем» даже на домашнем стадионе «Вест Хэму» будет очень тяжело. Форма у «молотобойцев», конечно, восходящая. После неприятных поражений от «Арсенала» (2:5) и «Лестера» (1:3) удалось организовать беспроигрышную серию, которая составляет уже четыре матча. Соперники средние, но результат всё равно вдохновляет.

Однако лондонский клуб маловато забивает даже в играх с очевидными андердогами. За 18 туров чемпионата Англии суммарно забил 23 мяча, то есть чуть больше одного мяча за игру. Это худший показатель среди топ-13 лиги. Кроме того, «молотобойцы» из-за травмы потеряли вратаря Лукаша Фабианьски. Альфонс Ареола тоже молодец, но в этом сезоне выручает реже.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда шансы абсолютно равны
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол: когда шансы абсолютно равны

А тут ещё и история противостояний полностью на стороне «Ливерпуля». Из семи последних очных встреч «красные» выиграли шесть, две из них — со счётом 5:1. Теперь маячит очередная победа. Вот только брать её ординаром не хочется, ведь коэффициент слишком низкий. Как вариант — сложить с тотал больше 2.5 мяча, который заходил в пяти последних очных встречах.

Ставка: «Ливерпуль» выиграет и тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android