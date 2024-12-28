«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Это ход чемпионов

Нелюбимый многими тренерами Boxing Day позади, но от этого не легче. Календарь плотный, футбольных матчей много. В воскресенье, 29 декабря, на Олимпийском стадионе в Лондоне состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Хозяевам предстоит серьёзное испытание. Стартовый свисток запланирован на 20:15 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 29 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах явное предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 72% вероятности. Победа «Вест Хэм Юнайтед» оценивается в 7.20 (13% вероятности). На ничью коэффициент ниже, но тоже достаточно высокий — 5.30.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Лондоне. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ливерпуль» (29.12.2024)

«Ливерпуль» снова на коне. Яркую победу над «Тоттенхэмом» (6:3) удалось закрепить волевой победой над «Лестером». Встреча проходила на «Энфилде» и завершилась со счётом 3:1. Важно здесь не только то, что ливерпульский клуб снова много забил. Важно то, что он изначально уступал в счёте, а затем отыгрался. Плюс хорошее настроение.

Победа позволила продлить беспроигрышную серию до 22 матчей во всех турнирах. Внушительный отрезок! У Арне Слота отлично получается не только поддерживать, но и развивать то, что заложил Юрген Клопп. Откровенно говоря, так недалеко и до нового чемпионства в английской Премьер-лиге. Отрыв от ближайшего преследователя уже семь очков.

С таким «Ливерпулем» даже на домашнем стадионе «Вест Хэму» будет очень тяжело. Форма у «молотобойцев», конечно, восходящая. После неприятных поражений от «Арсенала» (2:5) и «Лестера» (1:3) удалось организовать беспроигрышную серию, которая составляет уже четыре матча. Соперники средние, но результат всё равно вдохновляет.

Однако лондонский клуб маловато забивает даже в играх с очевидными андердогами. За 18 туров чемпионата Англии суммарно забил 23 мяча, то есть чуть больше одного мяча за игру. Это худший показатель среди топ-13 лиги. Кроме того, «молотобойцы» из-за травмы потеряли вратаря Лукаша Фабианьски. Альфонс Ареола тоже молодец, но в этом сезоне выручает реже.

А тут ещё и история противостояний полностью на стороне «Ливерпуля». Из семи последних очных встреч «красные» выиграли шесть, две из них — со счётом 5:1. Теперь маячит очередная победа. Вот только брать её ординаром не хочется, ведь коэффициент слишком низкий. Как вариант — сложить с тотал больше 2.5 мяча, который заходил в пяти последних очных встречах.

Ставка: «Ливерпуль» выиграет и тотал больше 2.5 мяча за 1.79.