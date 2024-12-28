Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов: у чемпионской фамилии должен быть титул

В ночь с 18 на 19 января 2025 года в Инглвуде (США) состоится турнир UFC 311. В соглавном событии вечера претендент Умар Нурмагомедов встретится с чемпионом легчайшего веса Мерабом Двалишвили. Этот бой начнётся ориентировочно в 7:30 мск 19 января.

Букмекеры считают фаворитом боя Нурмагомедова. На победу россиянина дают коэффициент 1.24. Шансы Двалишвили оценили котировкой 4.40, а на ничью можно сделать ставку за 64.00.

На ТБ 4.5 раунда предлагают коэффициент 1.41, а обратный исход доступен за 2.80.

Время Нурмагомедова пришло!

В первую очередь здесь стоит обратить внимание на то, насколько низко букмекеры оценивают шансы грузинского спортсмена. Даже и не припомнишь, когда в последний раз такие котировки можно было увидеть на действующего чемпиона. Напрашивается вопрос о переоценке Умара. Но нет, её нет и в помине.

Россиянин близок к пику. 18 боёв в карьере — 18 побед. До боя с Кори Сэндхагеном Умара критиковали за то, что у него не было серьёзных соперников. Что ж, успехом в бою с Кори Нурмагомедов всем всё доказал. Теперь осталось выиграть у Двалишвили, чтобы забрать вожделенный чемпионский пояс.

Зная, что Мераб очень агрессивен, Умар наверняка не будет форсировать события. В стойке он точно сильнее, а в борьбе как минимум не хуже, а в ряде аспектов и лучше. С выносливостью у Нурмагомедова полный порядок, так что, как только он почувствует усталость соперника, включится на полную мощность.

А что же чемпион? Да, победа над Шоном О'Мэлли была впечатляющей, но Мераб Двалишвили так и не смог завершить бой досрочно. А сейчас есть вопросы к его психологической составляющей. Кажется, что Мераб расплёскивает энергию на бесконечные заявления о несправедливости и попытки вывести Умара на конфликт. При этом попытки совершенно бесплодные.

Но не будем умалять достоинств грузинского бойца. У него потрясающая скорость и молниеносные переводы в партер. Чтобы победить, Двалишвили должен будет без устали атаковать с самого начала боя. Постараться сделать так, чтобы у Нурмагомедова голова шла кругом от его активности. Но это огромный риск. Ведь выносливости может не хватить, а досрочно завершить бой вряд ли получится. Однако другого выхода нет — придётся рисковать. При этом вряд ли Мераб сам проиграет досрочно — это очень стойкий боец.

Кажется, Умар Нурмагомедов пришёл всерьёз и надолго. Победа над Двалишвили даст ему титул и ещё раз заткнёт всех скептиков. Но нужно помнить, что соперник очень силён. Никакой расслабленности.