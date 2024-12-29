«МЮ» — «Ньюкасл». Мышам на смех

Нелюбимый многими тренерами Boxing Day позади, но от этого не легче. Календарь плотный, футбольных матчей много. В понедельник, 30 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 30 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Обычно в таких ситуациях говорят, что игра пойдёт на три результата. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.75, в то время как победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 2.55. Разница в вероятности составляет около 3%. На ничью можно поставить за 3.70.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол на «Олд Траффорд». Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» (30.12.2024)

Дожили! В победу «Манчестер Юнайтед» над середняком, при всём уважении к «Ньюкасл Юнайтед», разумеется, верят меньше, чем в поражение от этого самого середняка. Пусть и на считаные проценты, но меньше. Для такого богатого, именитого и титулованного клуба это, конечно, должен быть серьёзный вопрос.

Беда, кроме того, не пришла одна. С легендарным «Олд Траффорд» творится что-то совсем грустное. То крыша протекает, то нормы гигиены нарушаются, то мыши резвятся. А между тем цены на билеты в последнее время выросли. И одним приглашением Рубена Аморима на пост главного тренера здесь не отделаешься.

У португальского специалиста получилось взбодрить манкунианцев. И это уже лучше, нежели было с Эриком тен Хагом. Однако сейчас снова попахивает чёрной полосой. Если в Лиге Европы удалось вырулить на победные рельсы и залезть в топ-8, откуда можно напрямую попасть в плей-офф, то в АПЛ ситуация куда сложнее.

«Красные дьяволы» занимают 14-е место, отстав от зоны Лиги чемпионов на 12 очков. Это очень много на фоне последних результатов. А результаты плачевные. В пяти последних турах чемпионата Англии коллектив потерпел четыре поражения с общим счётом 2:10. Да, соперники с характером, но и сами «красные дьяволы» не мальчики для битья.

«Ньюкасл», напротив, проживает восходящий тренд. Добыл три победы подряд в АПЛ, а между тем выиграл у «Брентфорда» в Кубке английской лиги. Любопытно, что за эти три победных встречи в АПЛ он не пропустил ни одного мяча, забив при этом 11. «Манчестер Юнайтед», к слову, вообще остался без голов в двух последних турах.

Если вспомнить, что с приходом шейхов «Ньюкасл» до кучи научился играть с «Манчестер Юнайтед», то ставка на «Ньюкасл» напрашивается сама. «Сороки» выиграли три из четырёх прошлых встреч с «красными дьяволами». Все — всухую и без особого шика. На этот раз голевого парада тоже может не быть. Ждём что-то вроде 1:0 в пользу гостей.

Ставка: победа «Ньюкасла» за 2.55.