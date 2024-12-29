«Астон Вилла» — «Брайтон». Унаи Эмери делает вещи

Нелюбимый многими тренерами Boxing Day позади, но от этого не легче. Календарь плотный, футбольных матчей много. В понедельник, 30 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится встреча 19-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» — «Брайтон». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Астон Вилла» — «Брайтон» 30 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.98, что приблизительно равно 50% вероятности. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 3.70 (около 27% вероятности). Меньше всего верят в ничейный исход, коэффициент составляет 4.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Бирмингеме. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, но не исключают 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Брайтон» (30.12.2024)

Да, всё-таки «Брайтон» без Роберто Де Дзерби — не «Брайтон». Вернее «Брайтон», но самый обыкновенный «Брайтон», средний. Не тот, который бился за выход на евроарену и принимал участие в еврокубках. Сегодня он идёт на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 26 очков. Отставание от топ-6 составляет три очка, но конкурентов здесь много, и они куда стабильнее.

Под руководством Фабиана Марка Хюрцелера «Брайтон» здорово начал сезон, однако затем подсдулся. Побед нет с 12-го тура, и за эти шесть встреч к данной минуте удалось добыть всего четыре очка благодаря четырём ничейным исходам. А ведь соперники были более чем играбельные — и «Саутгемптон» (1:1), и «Фулхэм» (1:3), и «Лестер» (2:2), и «Кристал Пэлас» (1:3). И другие. И вообще ни одного топа.

Любопытно также, что в последнем туре «чайки» на домашнем стадионе скатали нулевую ничью с «Брентфордом» (0:0), который не очень хорош на выездах. Сохранить свои ворота нетронутыми получилось впервые с середины октября. И это, конечно, очень подходит «Астон Вилле». Той самой «Астон Вилле», которая вместе с Унаи Эмери на посту главного тренера делает вещи. Творит историю, если угодно.

Да, бирмингемская команда накануне получила 0:3 от «Ньюкасла». Но ведь там случилось не самое очевидное удаление уже на 32-й минуте. До того же бирмингемцы обыграли пытающийся вернуться к победам «Манчестер Сити» (2:1) и немецкий «РБ Лейпциг», который явно не сахар. Прямо сейчас они борются за финиш в еврокубковой зоне в АПЛ и за выход в плей-офф в Лиге чемпионов.

Кроме того, «Астон Вилла» в последнее время очень хороша на своём поле. Не уступила «Ювентусу» (0:0) в Лиге чемпионов, обыграла «Брентфорд» (3:1) и «Саутгемптон» (1:0) в чемпионате Англии. Победу над «Сити» мы уже с вами вспомнили. Добавьте сюда приятную историю встреч, где «Вилла» выиграла четыре из пяти прошлых с «Брайтоном» дома, и получите логичную ставку на её новую победу.

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.98.