Экспресс на АПЛ: «Манчестер Сити» не проиграет аутсайдеру. Наверное…

Сразу шесть матчей запланированы в чемпионате Англии на воскресенье! Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс на игры с участием «Ливерпуля», «Ман Сити» и «Тоттенхэма».

Прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити»

Вопреки ужасной форме, букмекеры считают «Манчестер Сити» фаворитом. А ведь последняя победа им была одержана лишь 4 декабря — над «Ноттингемом» (3:0). Тогда казалось, что чёрная полоса позади. Но так только казалось. С тех пор клуб провёл пять встреч в разных турнирах и потерпел три поражения.

Понятно, что «Лестер» сегодня — аутсайдер чемпионата Англии. Он вернулся из Чемпионшипа, и главная задача, конечно, сохранить прописку. Однако футболисты бьются и создают проблемы практически любому сопернику. Даже в последнем туре в матче с «Ливерпулем» (1:3) открыли счёт и заставили лидера отыгрываться.

«Лисы» сейчас в зоне вылета, но регулярно забивают. Если бы не ошибки при обороне, положение могло быть куда лучше. Разумеется, не говорим, что получится обыграть «Манчестер Сити». Даже на своём поле. Однако можно как минимум дать бой и попробовать воспользоваться кризисом у оппонента. Ставка «обе забьют и гости не проиграют» выглядит нормально.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Вулверхэмптон»

«Тоттенхэм», судя по всему, до сих пор в лёгком шоке. А кто не был бы после шести-то пропущенных мячей от «Ливерпуля» (3:6). Да тут ещё и «Ноттингем Форест» попался, который неожиданно забрался в топ-4 АПЛ и вообще не думает оттуда уходить. «Шпоры» в прошлом туре гостили в Ноттингеме и проиграли со счётом 0:1.

«Вулверхэмптон» в этом сезоне гораздо ближе к аутсайдерам, нежели к середнякам. Пока что борется за сохранение прописки с другими отстающими. Но в последних матчах заметно взбодрился. Во-первых, разгромил «Лестер» (3:0) на везде. Во-вторых, дома обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0). Пять забитых при отсутствии пропущенных — это здорово.

Конечно, это случилось не просто так. Команду взялся тренировать португальский специалист Витор Перейра, ранее поработавший и в Германии, и в Турции, и в Саудовской Аравии. Смена тренера дала необходимый импульс команде, и теперь «Вулвз» взбодрились. Это, кстати, помогло вылезти из зоны вылета. При таких раскладах можно даже рискнуть и подумать над тем, что «Вулверхэмптон» забьёт минимум два мяча. Такая ставка, кстати, заходила в четырёх из шести последних очных встреч.

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

С таким «Ливерпулем» даже на домашнем стадионе «Вест Хэму» будет очень тяжело. Форма у «молотобойцев», конечно, восходящая. После неприятных поражений от «Арсенала» (2:5) и «Лестера» (1:3) удалось организовать беспроигрышную серию, которая составляет уже четыре матча. Соперники средние, но результат всё равно вдохновляет.

Однако лондонский клуб маловато забивает даже в играх с очевидными андердогами. За 18 туров чемпионата Англии суммарно забил 23 мяча, то есть чуть больше одного мяча за игру. Это худший показатель среди топ-13 лиги. Кроме того, «молотобойцы» из-за травмы потеряли вратаря Лукаша Фабианьского. Альфонс Ареола тоже молодец, но в этом сезоне выручает реже.

А тут ещё и история противостояний полностью на стороне «Ливерпуля». Из семи последних очных встреч «красные» выиграли шесть, две из них — со счётом 5:1. Теперь маячит очередная победа. Вот только брать её ординаром не хочется, ведь коэффициент слишком низкий. Как вариант — сложить с тотал больше 2.5 мяча, который заходил в пяти последних очных встречах.

Экспресс на АПЛ 29 декабря

Ставка 1: «Манчестер Сити» не проиграет + обе забьют за 1.95.

Ставка 2: ИТБ 1.5 гола «Вулверхэмптона» за 2.33.

Ставка 3: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2.5 гола за 1.80.

Общий коэффициент = 1.95 х 2.33 х 1.80 = 8.18.