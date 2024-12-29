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Питтсбург — Айлендерс: прогноз на матч НХЛ 30 декабря 2024, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Питтсбург» — «Айлендерс». Малкин закончит год в зоне уайлд-кард
Михаил Коробов
«Питтсбург» — «Айлендерс», прогноз на матч НХЛ
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«Пингвинз» набрали отличный ход. Даже Сорокин не сможет их сдержать.

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург» примет «Айлендерс». Встреча пройдёт на льду стадиона «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге. Первое вбрасывание запланировано на 1:30 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Питтсбург» — «Айлендерс» 30 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Питтсбурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.26, что приблизительно равно 43% вероятности. Победа «Айлендерс» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.75 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.20 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Питтсбург» — «Айлендерс» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.24, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.65. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 7.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.70.

Прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Айлендерс» (30.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат
30 декабря 2024, понедельник. 01:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не прошло и суток, как соперники встречаются вновь, но уже в Питтсбурге. Теперь у «пингвинз» преимущество в виде поддержки родных трибун. Команды вспомнили немного позабытое за время рождественского перерыва, и в то же время запасы энергии ещё не растрачены. Будет интересно!

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В начале сезона «Питтсбург» выглядел безнадёжно, но Майк Салливан смог устранить проблемы и отладить систему. Теперь победы случаются примерно в два раза чаще поражений, в результате чего до зоны уайлд-кард рукой подать. Всё очень близко, ведь плотность в этой части таблицы солидная.

Немаловажно, что уступали «пингвины» в последнее время почти исключительно на выезде. В канун Рождества в домашних стенах они разгромили «Филадельфию» (7:3). Результат сделали живые легенды клуба — Евгений Малкин и Сидни Кросби. На двоих набрали шесть очков.

Россиянин стал третьим хоккеистом в истории «Питтсбурга», которому удалось набрать 500 очков в большинстве. Среди россиян по этому показателю его превосходит только Александр Овечкин (588). А Кросби повторил рекорд Марио Лемье, достигнув отметки в 1033 голевых паса за карьеру в НХЛ.

Для «Айлендерс» сезон складывается значительно хуже, чем для «Питтсбурга». Зона уайлд-кард отдаляется. Атмосфера в раздевалке от этого, понятное дело, лучше не становится. Перерыв перезагрузиться не помог. Потому что постоянно допускаются одни и те же системные ошибки.

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Илья Сорокин не справляется с нагрузками. Голкипер работает на износ, но защитники от слова «совсем» не помогают. И нападение у клуба из Нью-Йорка одно из худших в лиге. Каждый гол даётся через мучения и литры пота.

«Островитяне» выиграли лишь 7 из 19 выездных встреч. В предыдущем матче в гостях они крупно уступили несчастному «Баффало» (1:7). Предлагаем взять лобовую победу «Питтсбурга». Всякое может быть, но такой коэффициент кажется подарком.

Ставка: победа «Питтсбурга» за 2.26.

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