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Ипсвич — Челси, прогноз на матч АПЛ 30 декабря 2024 года, где смотреть трансляцию онлайн бесплатно, во сколько начало

«Ипсвич» — «Челси». Подарки закончились
Михаил Коробов
«Ипсвич» — «Челси», прогноз на матч 30.12.2024
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Мареска сделал выводы, третьей потери очков подряд не случится.

30 декабря состоится матч 19-го тура чемпионата Англии, в котором «Ипсвич» примет «Челси». Встреча пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск. Главный арбитр — Джон Брукс.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ипсвич» — «Челси» 30 декабря 2024 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.45, что равно около 68% вероятности. Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 7.10 — приблизительно 13%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10, что составляет около 19%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ипсвич» — «Челси» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.46. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ипсвич» — «Челси» (30.12.2024)

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2024, понедельник. 22:45 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У вышедшего в АПЛ впервые за 22 года «Ипсвича» не получается закрепиться в середняках: предпоследнее место в турнирной таблице. «Челси», в свою очередь, расположился на третьей строчке и продолжает погоню за лидирующим «Ливерпулем».

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«Трактористы» практически всё время проводят на своей половине поля, с предельной концентрацией обороняя ворота. На большее у Кирана Маккенны банально нет ресурсов. Создавать что-либо в атаке получается только во встречах с обладающими некрепкой защитой соперниками.

В предыдущем туре АПЛ «Ипсвич» безнадёжно уступил «Арсеналу» (0:1). «Канониры» безоговорочно доминировали, не подпуская к своим воротам. «Трактористы» создали моментов на несчастные 0.16 xG. Всего в 18 играх первенства они забили 16 мячей — меньше лишь у имеющего в запасе игру «Эвертона» (на один) и замыкающего турнирную таблицу «Саутгемптона».

«Ипсвич» видится лёгкой добычей для «Челси». Главное — не допустить недооценки. Впрочем, с настроем у «аристократов» не должно возникнуть проблем. Они весьма досадно потеряли очки в двух предыдущих турах чемпионата Англии с «Эвертоном» (0:0) и «Фулхэмом» (1:2).

Начался матч с «дачниками» для подопечных Энцо Марески просто отлично. Красивейший гол на 16-й минуте забил Коул Палмер. Затем — сущий кошмар. «Аристократы» упустили ряд моментов и пропустили два мяча в концовке. Защита сыграла очень плохо. Сопернику дозволялось слишком многое.

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Мареска сделает выводы. Бывший помощник Хосепа Гвардиолы проделал огромную работу по возвращению «Челси» в число претендентов на победу в АПЛ. «Аристократы» уступили только в 3 из 18 матчей в первенстве и пять раз сыграли вничью. Предлагаем заключить пари на то, что они победят «Ипсвич» и не пропустят. Коэффициент очень вкусный.

Ставка: «Челси» победит и не пропустит за 2.90.

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