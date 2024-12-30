Экспресс на АПЛ: «Челси» и «Астон Вилла» победят, «МЮ» — как обычно

Новая неделя началась, а АПЛ даже не думает брать паузу! Авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на три игры, которые состоятся в понедельник, 30 декабря.

Прогноз на матч «Ипсвич» — «Челси»

«Трактористы» практически всё время проводят на своей половине поля, с предельной концентрацией обороняя ворота. На большее у Кирана Маккенны банально нет ресурсов. «Ипсвич» видится лёгкой добычей для «Челси». С настроем у «аристократов» не должно возникнуть проблем после свежих осечек с «Эвертоном» (0:0) и «Фулхэмом» (1:2).

Мареска сделает выводы. Бывший помощник Хосепа Гвардиолы проделал огромную работу по возвращению «Челси» в число претендентов на победу в АПЛ. «Аристократы» уступили только в 3 из 18 матчей в первенстве и пять раз сыграли вничью. Предлагаем заключить пари на то, что они победят «Ипсвич» и не пропустят. Коэффициент очень вкусный.

В предыдущем туре АПЛ «Ипсвич» безнадёжно уступил «Арсеналу» (0:1). «Канониры» безоговорочно доминировали, не подпуская к своим воротам. «Трактористы» создали моментов на несчастные 0.16 xG. Всего в 18 играх первенства они забили 16 мячей — меньше лишь у имеющего в запасе игру «Эвертона» (на один) и замыкающего турнирную таблицу «Саутгемптона».

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Брайтон»

Под руководством Фабиана Марка Хюрцелера «Брайтон» здорово начал сезон, однако затем подсдулся. Побед нет с 12-го тура, и за эти шесть встреч к данной минуте удалось добыть всего четыре очка благодаря четырём ничейным исходам. А ведь соперники были более чем играбельные — и «Саутгемптон» (1:1), и «Фулхэм» (1:3), и «Лестер» (2:2), и «Кристал Пэлас» (1:3). И другие. И вообще ни одного топа.

Любопытно также, что в последнем туре «чайки» на домашнем стадионе скатали нулевую ничью с «Брентфордом» (0:0), который не очень хорош на выездах. Сохранить свои ворота нетронутыми получилось впервые с середины октября. И это, конечно, очень подходит «Астон Вилле». Той самой «Астон Вилле», которая вместе с Унаи Эмери на посту главного тренера делает вещи. Творит историю, если угодно.

Да, бирмингемская команда накануне получила 0:3 от «Ньюкасла». Но ведь там случилось не самое очевидное удаление уже на 32-й минуте. Кроме того, «Астон Вилла» в последнее время очень хороша на своём поле. Не уступила «Ювентусу» (0:0) в Лиге чемпионов, обыграла «Брентфорд» (3:1) и «Саутгемптон» (1:0) в чемпионате Англии. Победу над «Сити» мы уже с вами вспомнили. Добавьте сюда приятную историю встреч, где «Вилла» выиграла четыре из пяти прошлых с «Брайтоном» дома, и получите логичную ставку на её новую победу.

Прогноз на матч «МЮ» — «Ньюкасл»

«Красные дьяволы» занимают 14-е место, отстав от зоны Лиги чемпионов на 12 очков. Это очень много на фоне последних результатов. А результаты плачевные. В пяти последних турах чемпионата Англии коллектив потерпел четыре поражения с общим счётом 2:10. Да, соперники с характером, но и сами «красные дьяволы» не мальчики для битья.

«Ньюкасл», напротив, проживает восходящий тренд. Добыл три победы подряд в АПЛ, а между тем выиграл у «Брентфорда» в Кубке английской лиги. Любопытно, что за эти три победных встречи в АПЛ он не пропустил ни одного мяча, забив при этом 11. «Манчестер Юнайтед», к слову, вообще остался без голов в двух последних турах.

Если вспомнить, что с приходом шейхов «Ньюкасл» до кучи научился играть с «Манчестер Юнайтед», то ставка на «Ньюкасл» напрашивается сама. «Сороки» выиграли три из четырёх прошлых встреч с «красными дьяволами». Все — всухую и без особого шика. На этот раз голевого парада тоже может не быть. Ждём что-то вроде 1:0 в пользу гостей.

Экспресс на АПЛ 30 декабря

Ставка 1: «Челси» победит всухую за 2.90.

Ставка 2: победа «Астон Виллы» за 2.00.

Ставка 3: «Ньюкасл» победит за 2.58.

Общий коэффициент = 2.90 х 2.00 х 2.58 = 14.96.