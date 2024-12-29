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Вест Хэм — Ливерпуль, прогноз и ставка на матч АПЛ 29 декабря 2024, где смотреть трансляцию онлайн, во сколько начало

Против «Ливерпуля» постоянно заходит одна ставка. Воспользуемся?
Владимир Прокофьев
«Вест Хэм» — «Ливерпуль», прогноз на матч АПЛ
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Подопечные Арне Слота заслуженно лидируют в АПЛ, но не надо их переоценивать.

В воскресенье, 29 декабря, на Олимпийском стадионе в Лондоне состоится встреча 19-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль». Эксперт в букмекерской индустрии Владимир Прокофьев призывает не переоценивать силу мерсисайдцев.

Коэффициенты на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 29 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах явное предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 71% вероятности. Победа «Вест Хэм Юнайтед» оценивается в 7.20 (13% вероятности). На ничью выставлен коэффициент 5.30 (16%).

Прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль»

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
29 декабря 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» – поражает, восхищает и влюбляет в себя даже нейтральных любителей футбола. Во-первых, многим надоела гегемония «Манчестер Сити». Во-вторых, «красные» до сих пор идут без поражений со старта сезона – и это при новом тренере.

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«Ливерпуль» уже сейчас везёт «Арсеналу» шесть очков и имеет матч в запасе. В прошлом туре команда Арне Слота уничтожила и деклассировала «Тоттенхэм» – 6:3. Это что-то из раздела фантастики. Ну, или тенниса.

На этом фоне очередная победа над середнячком «Вест Хэмом» выглядит обязательной, очевидной и лёгкой. Но так ли всё просто на самом деле? Одни только личные встречи в Лондоне вызывают вопросы:

  1. 3:2 в 2021 году,
  2. 1:2 в 2023 году,
  3. 2:2 в 2024 году.

В трёх предыдущих очных матчах на родном стадионе «Вест Хэм» оказывал максимальное сопротивление «Ливерпулю». И в том числе из-за этого я проверю фору (+1.5) на хозяев за вполне приличный коэффициент 1.85.

Стилистически команда Хулена Лопитеги – неудобный соперник для Арне Слота. Например, дома с «Брайтоном» в прошлом туре «Вест Хэм» выдал 46% владения. «Молотобойцы» в основном играют не от себя, а с целью разрушения чужой тактики.

«Ливерпулю» с такими командами непросто: 3:3 с «Ньюкаслом», 1:0 с «Жироной», 2:2 с «Фулхэмом», 2:1 – с «Саутгемптоном». В каждой из недавних подобных встреч фора (+1.5) на соперников заходила. В четырёх случаях из шести – с запасом одолели только «Тоттенхэм» и «Лестер».

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В этой ставке есть очевидный риск, если «Ливерпуль» поведет в счёте, а соперник раскроется. Но за приличный коэффициент можно аккуратно проверить.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (+1.5) с коэффициентом 1.85.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».

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