«МЮ» на грани позора. Но Аморим гораздо лучше тен Хага

В понедельник, 30 декабря, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Эксперт в букмекерской индустрии Владимир Прокофьев верит в преображение манкунианцев.

Коэффициенты на матч АПЛ «МЮ» — «Ньюкасл»

Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.75, в то время как победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 2.55. Разница в вероятности составляет около 3%. На ничью можно поставить за 3.70.

Прогноз на матч АПЛ «МЮ» — «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» при тен Хаге был ужасен? Допустим. Но и без очередного лысого шарлатана «красные дьяволы» пробили новое дно – три поражения подряд, 14-е место в АПЛ и статус минимального аутсайдера дома с «Ньюкаслом». Дожили!

Букмекеры дают 2.75 на П1, 3.70 на ничью и 2.55 – на П2. Неужели падение «Манчестер Юнайтед» продолжится? Я отказываюсь в это верить, иду против логики и заряжаю на нулевую фору в пользу хозяев за 1.93.

Что это значит? В случае победы «красных дьяволов» ставка принесёт прибыль, а при ничьей будет возврат. То есть беру своеобразную страховку. У «Ньюкасла» четыре выигрыша подряд с общим счётом 14:1 – феноменально! Вроде бы ставить против команды в таком тонусе — самоубийство. Но копнём чуть глубже.

Последняя победа «Ньюкасла» на «Олд Траффорд» в АПЛ случилась аж в декабре 2013-го – 11 лет назад! Так с чего столь мощная серия должна прерваться? По подбору игроков «Манчестер» сильнее и статуснее. Да, пока есть проблемы со взаимопониманием и стабильностью, но не всегда же проигрывать.

Как бы это ни звучало странно – красная карточка Бруну Фернандеша может пойти «МЮ» на пользу. Истеричный и нервный капитан тянул команду вниз именно своим поведением и переизбытком эмоций. Теперь футболисты сосредоточатся на процессе, эта дополнительная энергия поможет добиться результата.

Ещё одна осечка Аморима — и не факт, что у руководства «Манчестера» хватит терпения. После всевозможных сокращений и неадекватных решений уже ничему не удивлюсь. Тренер чувствует давление, футболисты обязаны сплотиться вокруг него и скатать как минимум ничью. «Ньюкасл» сейчас набрал ход, но назвать его машиной никак нельзя.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) с коэффициентом 1.93

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