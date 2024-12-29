«Авангард» — «Металлург». Надёжность превыше всего

«Ястребы» и «лисы» никак не обретут стабильность, так что будут действовать осмотрительнее.

30 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Авангард» примет «Металлург». Встреча пройдёт на стадионе «Джи-Драйв Арена» в Омске. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 30 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 2.42, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа «Металлурга» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.75 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 3.80 (примерно 25%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Авангард» — «Металлург» получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.60, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.47. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.60. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 7.30.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (30.12.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 декабря 2024, понедельник. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

23 декабря соперники встречались в Магнитогорске. «Металлург» выиграл в овертайме — 2:1. Счёт не совсем закономерен. Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков совершил целых 50 сейвов. В Омске всё может сложиться по-другому.

«Авангард» претерпел много перемен до дедлайна. Назначен канадский специалист Ги Буше, произведено глобальное обновление состава. Для обретения стабильности в игре и результатах на таком фоне, естественно, нужно время.

Накануне «Авангард» победил дома «Ладу» (7:6). По-прежнему слишком часто позволяет соперникам бросать и допускает простые ошибки. Забивают «ястребы» даже реже, чем пропускают (102 гола против 106 в 38 встречах).

«Металлург» пережил гораздо меньше изменений и набрал неплохой ход перед небольшим перерывом (четыре поражения против 11 побед). Казалось, действующий чемпион разобрался с трудным стартом и начал подниматься в турнирной таблице Восточной конференции.

Однако после перерыва у Андрея Разина снова многое идёт не по плану. На днях возникли трудности с «Автомобилистом». На дистанции у «лис» с результативностью полный порядок (104 гола в 39 матчах), но во встречах с сильными соперниками они забивают совсем мало.

Поэтому хорошим вариантом для ставки видится ТМ 5.5 шайбы. История очных встреч только за. Лишь в одной из шести последних соперники на двоих сумели забить больше пяти голов.

«Металлург» стал очень прагматичен. Только 3 из 17 предыдущих матчей с его участием получились результативными.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.80.