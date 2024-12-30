«Флорида» — «Рейнджерс». Это год Бобровского

Сергей закроет исторический для себя год надёжной игрой.

31 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором действующий чемпион «Флорида» примет «Рейнджерс». Встреча пройдёт на льду стадиона «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Флорида» — «Рейнджерс» 31 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Флориды» в основное время предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 53% вероятности. Победа «Рейнджерс» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.90 (около 25% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.30 (примерно 22%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Флорида» — «Рейнджерс» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.70. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.90.

Прогноз на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (31.12.2024)

«Флориде» по-прежнему не хватает стабильности. То действующий чемпион собирается с мыслями и выдаёт отличные серии, то терпит несколько подряд разгромных поражений. И всё же располагается на второй строчке в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Значит, положение рабочее.

В канун Рождества «пантеры» уступили «Тампа-Бэй» (0:4), а после перерыва проиграли «Монреалю» (0:4). Неудачам есть объяснение. «Молнии» набрали шикарный ход, а с аутсайдером не сыграл Сергей Бобровский. Пол Морис решил дать шанс его сменщику Спенсеру Найту. Вышло так себе.

Бобровский хорошенько отдохнул и с новыми силами готов тащить. 36-летний россиянин является лидером по победам среди вратарей в НХЛ в 2024 году (51 в регулярках и плей-офф). Его невероятные сейвы вдохновляют сокомандников, помогают переламывать ход матчей.

А вот старания Игоря Шестёркина на последнем отрезке сезона окупаются редко. «Синерубашечники» проиграли 14 из 18 предыдущих матчей. Все поражения потерпели в основное время. Жуть, просто жуть.

Жуткий кризис окутал клуб из Нью-Йорка с ног до головы. Рождественского перерыва Питера Лавиолетту не хватило для устранения всех проблем. 29 декабря его подопечные разгромно уступили на выезде «Тампа-Бэй» (2:6). Шестёркин был заменён после пяти пропущенных шайб. Дополнительно давит то, что он стал самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ.

Один гол «молниям» забил Артемий Панарин. Он — один из немногих, кто действительно держит планку. Бо́льшая часть хоккеистов «Рейнджерс» выглядит потерянными. Берём П1 + ТБ 4.5 шайбы. Пропускают «синерубашечники» в последнее время очень много от всех подряд. Рассчитывать на вменяемую поддержку защитников Шестёркину не приходится.

После двух подряд встреч без заброшенных шайб «пантеры» будут заряжены забить как можно больше. На дистанции с результативностью у них всё здорово (126 шайб в 37 играх). В последнем матче в 2024 году «Флорида» просто обязана сделать сыгравшему огромную роль в победе в Кубке Стэнли Сергею Бобровскому хороший подарок. Уверенная победа над «Рейнджерс» сгодится.

Ставка: победа «Флориды» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.98.