Два титула будут у россиян? Чего ждать от UFC 311

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир UFC 311. Это первый номерной вечер единоборств в 2025 году. Главным его событием станет реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.
В соглавном бою сразятся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Кроме того, Иржи Прохазка подерётся с Джамалом Хиллом.
Где смотреть UFC 311
Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.
Полный кард турнира UFC 311
- Ислам Махачев — Арман Царукян;
- Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;
- Иржи Прохазка — Джамал Хилл;
- Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;
- Кевин Холланд — Ренье де Риддер;
- Джонни Уокер — Богдан Гуськов;
- Пэйтон Талботт — Раони Барселос;
- Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;
- Закари Риз — Седрик Дюма;
- Грант Доусон — Диего Феррейра;
- Кэрол Роза — Айлин Перес;
- Ринья Накамура — Муин Гафуров;
- Рики Турсиос — Бернандо Сопай;
- Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.
Главный бой — Махачев — Царукян
Очередная, уже четвёртая защита чемпионского титула для Махачева и едва ли не последний серьёзный соперник в этом весе для россиянина. Арман Царукян многому научился со времён их первого боя, который стал для представителя Армении дебютным в UFC. Но даже тогда Арман создал много проблем Махачеву.
Тем не менее букмекеры считают Ислама явным фаворитом, предлагая коэффициент 1.17 на его победу и 5.35 — на Царукяна. На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.35, а обратный исход доступен за 3.10.
Для Царукяна этот бой — главный в карьере — победа вознесёт его на небывалую высоту, но Махачев сейчас выглядит несокрушимым. Тем не менее серию побед Армана длиной в четыре боя не стоит сбрасывать со счетов. Да и в борьбе Царукян очень хорош.
Соглавный бой — Двалишвили — Нурмагомедов
А вот здесь коэффициенты букмекеров любопытны, редко когда увидишь действующего чемпиона таким андердогом в глазах аналитиков. Но это факт — на победу Двалишвили дают аж 4.40, а вот на Умара Нурмагомедова — 1.24. ТБ 4.5 раунда доступны за 1.41, а на то, что поединок завершится раньше этой отметки, предлагают котировку 2.80.
Умар заткнул критиков победой над Кори Сэндхагеном и теперь готов забрать чемпионский титул. Форсировать события он не будет, спокойно, как удав, измотает соперника и в конце концов победит. Двалишвили же, вероятно, станет действовать по принципу «пан или пропал». Давление, агрессия, скорость — это союзники Мераба. Вот только это огромный риск пропустить разящую атаку. Но других вариантов развития событий для грузинского бойца не просматривается,
Прохазка — Хилл
На этот бой коэффициенты близкие, но Иржи ведут небольшим фаворитом — 1.80 против 2.00. Почему так? Всё-таки Прохазка смотрелся чуть лучше в своих боях с Алексом Перейрой, нежели его соперник. Чех мощнее и быстрее, он может вырубить Хилла одним акцентированным ударом. Ещё бы защиту этой машине…
Но этой самой защиты у Прохазки нет, его голова открыта и уязвима. И именно этим постарается воспользоваться Джамал. Он попытается сделать так, чтобы бой перетёк в рубку. И кто знает, возможно, в ней он поймает свой шанс.