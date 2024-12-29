Два титула будут у россиян? Чего ждать от UFC 311

В ночь с 18 на 19 января в Инглвуде (США) состоится турнир UFC 311. Это первый номерной вечер единоборств в 2025 году. Главным его событием станет реванш между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

В соглавном бою сразятся Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов. Кроме того, Иржи Прохазка подерётся с Джамалом Хиллом.

Где смотреть UFC 311

Посмотреть трансляцию турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск.

Полный кард турнира UFC 311

Ислам Махачев — Арман Царукян;

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;

Иржи Прохазка — Джамал Хилл;

Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;

Кевин Холланд — Ренье де Риддер;

Джонни Уокер — Богдан Гуськов;

Пэйтон Талботт — Раони Барселос;

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;

Закари Риз — Седрик Дюма;

Грант Доусон — Диего Феррейра;

Кэрол Роза — Айлин Перес;

Ринья Накамура — Муин Гафуров;

Рики Турсиос — Бернандо Сопай;

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.

Главный бой — Махачев — Царукян

Очередная, уже четвёртая защита чемпионского титула для Махачева и едва ли не последний серьёзный соперник в этом весе для россиянина. Арман Царукян многому научился со времён их первого боя, который стал для представителя Армении дебютным в UFC. Но даже тогда Арман создал много проблем Махачеву.

Тем не менее букмекеры считают Ислама явным фаворитом, предлагая коэффициент 1.17 на его победу и 5.35 — на Царукяна. На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.35, а обратный исход доступен за 3.10.

Для Царукяна этот бой — главный в карьере — победа вознесёт его на небывалую высоту, но Махачев сейчас выглядит несокрушимым. Тем не менее серию побед Армана длиной в четыре боя не стоит сбрасывать со счетов. Да и в борьбе Царукян очень хорош.

Соглавный бой — Двалишвили — Нурмагомедов

А вот здесь коэффициенты букмекеров любопытны, редко когда увидишь действующего чемпиона таким андердогом в глазах аналитиков. Но это факт — на победу Двалишвили дают аж 4.40, а вот на Умара Нурмагомедова — 1.24. ТБ 4.5 раунда доступны за 1.41, а на то, что поединок завершится раньше этой отметки, предлагают котировку 2.80.

Умар заткнул критиков победой над Кори Сэндхагеном и теперь готов забрать чемпионский титул. Форсировать события он не будет, спокойно, как удав, измотает соперника и в конце концов победит. Двалишвили же, вероятно, станет действовать по принципу «пан или пропал». Давление, агрессия, скорость — это союзники Мераба. Вот только это огромный риск пропустить разящую атаку. Но других вариантов развития событий для грузинского бойца не просматривается,

Прохазка — Хилл

На этот бой коэффициенты близкие, но Иржи ведут небольшим фаворитом — 1.80 против 2.00. Почему так? Всё-таки Прохазка смотрелся чуть лучше в своих боях с Алексом Перейрой, нежели его соперник. Чех мощнее и быстрее, он может вырубить Хилла одним акцентированным ударом. Ещё бы защиту этой машине…

Но этой самой защиты у Прохазки нет, его голова открыта и уязвима. И именно этим постарается воспользоваться Джамал. Он попытается сделать так, чтобы бой перетёк в рубку. И кто знает, возможно, в ней он поймает свой шанс.