«Вашингтон» — «Бостон». Овечкин взялся за старое

Три матча за трое суток — это испытание, но «столичные» выдержат нагрузку.

31 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» примет «Бостон». Встреча пройдёт на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. Первое вбрасывание запланировано на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» 31 декабря 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Вашингтона» в основное время предлагается с коэффициентом 2.38, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Бостона» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 2.65 (около 35% вероятности). Поставить на ничью можно за 4.10 (примерно 24%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Вашингтон» — «Бостон» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.00, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.85. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 8.90. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 8.20.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» (31.12.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 31 декабря 2024, вторник. 20:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Бостон Брюинз Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

24 декабря «Вашингтон» уступил «Бостону» на выезде разгромно — 1:4. Три шайбы «столичные» пропустили в концовке, на которую попросту не осталось сил. Впереди ещё одно серьёзное испытание на выносливость — три матча за 3,5 дня.

«Кэпиталз» восстановили запасы энергии во время рождественского перерыва. Наконец-то вернулся излечившийся от травмы Александр Овечкин! Его гол помог на выезде обыграть «Торонто» (5:2). Капитан «Вашингтона» забил в концовке в пустые ворота, сократив отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 25 шайб.

Этот год стал 14-м в заокеанской карьере 39-летнего нападающего, в котором он забросил не менее 40 шайб. По этому показателю Ови вышел на чистое первое место в истории НХЛ, обойдя Бретта Халла. Живая легенда, что тут скажешь.

Овечкину потребуется некоторое время для того, чтобы набрать форму, но Спенсеру Карбери жить стало проще. Во-первых, у тренера появляется больше возможностей для ротации состава, что очень важно, с учётом сложного календаря. Во-вторых, команда воодушевлена возвращением капитана.

«Бостон» тоже на подъёме. Его вдохновила смена главного тренера. «Мишки» проиграли только 4 из 13 предыдущих встреч. Шансы на выход в плей-офф заметно увеличились, надо только не сбавлять обороты.

Держит марку Никита Задоров. Предыдущий матч с «Вашингтоном» он закончил с показателем полезности «+3». Впрочем, играет защитник грубо, ищет контакта. Он занял второе место по числу штрафного времени в календарном году (122 минуты).

В то же время у «Бостона» часто возникают проблемы на выезде: проиграл четыре из шести последних гостевых встреч. 28 декабря разгромно уступил на выезде хилому «Коламбусу» (2:6). Этот фактор тоже стоит учитывать.

Предлагаем заключить пари на итоговую победу «Вашингтона». Мотивация отомстить за поражение в последнем очном матче и борьба за первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции — солидные раздражители. Поддержка родных болельщиков поможет «столичным» побороть усталость.

Ставка: победа «Вашингтона» с учётом ОТ и буллитов за 1.82.