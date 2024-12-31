«Один дома» в кинотеатре, тройное пиратство и никаких вопросов: ловкая реклама букмекера

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» рассказывает о пяти главных событиях индустрии за прошедшую неделю.
1. Pari, Winline и Olimpbet подвели итоги года
Букмекеры показали личную статистику пользователей, но у каждого были отличия.
- Акценты Pari — сравнение крупнейшего выигрыша и ставки с другими игроками
- Акценты Winline — много данных про фичи, акции и активации букмекера + дарят фрибет
- Акценты Olimpbet — средний коэффициент ставок + видеопоздравление партнёра/амбассадора бренда
Персонализация станет одним из трендов в беттинге в 2025-м, и несколько компаний уже активно над этим работают.
2. Серия интервью представителей индустрии
Отрасль беттинга — одна из самых закрытых по части личного бренда, спикеров и публичных выступлений. Но на прошлой неделе вышло сразу пять интервью:
- Автор канала «Кружок Беттинга» рассказал про Winline, договорняки сотрудников БК в своей команде;
- СМО Pari Алексей Левинский — про Евро, лучший месяц для букмекеров и рост рынка на 25% в 2025 году;
- Генеральный директор Tennisi Руслан Сулейманов — про итоги года, планы на 2025-й и новые законы;
- PR-директор Leon Нина Подгорнова — про итоги 2024-го и ожидания компании от 2025-го;
- Советник генерального директора Fonbet Николай Оганезов — про популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений.
Это важно для тех, кто следит за индустрией, тенденциями и трендами.
3. Тройное пиратство: уникальный кейс с участием Лиги ставок.
Реклама букмекера появилась во время показа фильма «Один дома» — в одном из московских кинотеатров. Кейс завирусился и попал в различные телеграм-каналы с многомиллионной аудиторией.
Таким образом, «Лига Ставок» получила огромные охваты и дополнительное упоминание бренда.
Почему тройное пиратство?
а) Кинотеатр включил для зрителей пиратскую запись из онлайн-кинотеатра;
б) Сам факт такого контента в онлайн-кинотеатре без прав и лицензии — тоже пиратство;
в) Реклама букмекеров в онлайн-кинотеатрах незаконна, это тоже нарушение.
Самое забавное, что тут не доказать вину «Лиги Ставок», ведь такое мог разместить любой партнёр, арбитражник и так далее.
4. BetBoom провёл бесплатный мозговой штурм среди своих клиентов
Букмекер запустил механику в «сториз» приложения:
◾️сбор обратной связи;
◾️анонс фрибетов за лучшие идеи.
Почему это важно и эффективно?
◾️отзывы в службе поддержки, соцсетях и на сайтах не дадут нужной информации;
◾️сотрудники букмекера банально не могут идеально знать все боли, хотелки и идеи игроков.
За горстку фрибетов BetBoom получил тонну идей. В том числе от тех, кто погружён в продукт, акции и саму игру. Так компания лучше поймёт аудиторию + хотя бы часть отзывов окажется полезной.
Простой вариант, от которого БК и игроки могут быть только в плюсе. Только представьте, сколько ценного могут рассказать клиенты, которые регулярно пользуются самыми разными механиками, разделами, функциями.
5. Благотворительность «Мелбет»
Несколько букмекеров публично освещают добрые дела — это здорово и правильно. Я считаю, что о подобном стоит говорить, гордиться этим и призывать по возможности присоединяться к социальным инициативам.
В данном случае «Мелбет» перевёл 300 000 рублей на ликвидацию последствий недавней экологической катастрофы в Чёрном море. Тема максимально серьёзная, и хочется, чтобы больше компаний и людей участвовали в благотворительности.
Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».