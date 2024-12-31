«Вредный букмекер» собрал пятёрку главных событий индустрии за последнюю неделю года.

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«Один дома» в кинотеатре, тройное пиратство и никаких вопросов: ловкая реклама букмекера

Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» рассказывает о пяти главных событиях индустрии за прошедшую неделю.

1. Pari, Winline и Olimpbet подвели итоги года

Букмекеры показали личную статистику пользователей, но у каждого были отличия.

Акценты Pari — сравнение крупнейшего выигрыша и ставки с другими игроками

Акценты Winline — много данных про фичи, акции и активации букмекера + дарят фрибет

— много данных про фичи, акции и активации букмекера + дарят фрибет Акценты Olimpbet — средний коэффициент ставок + видеопоздравление партнёра/амбассадора бренда

Персонализация станет одним из трендов в беттинге в 2025-м, и несколько компаний уже активно над этим работают.

2. Серия интервью представителей индустрии

Отрасль беттинга — одна из самых закрытых по части личного бренда, спикеров и публичных выступлений. Но на прошлой неделе вышло сразу пять интервью:

Автор канала «Кружок Беттинга» рассказал про Winline, договорняки сотрудников БК в своей команде; СМО Pari Алексей Левинский — про Евро, лучший месяц для букмекеров и рост рынка на 25% в 2025 году; Генеральный директор Tennisi Руслан Сулейманов — про итоги года, планы на 2025-й и новые законы; PR-директор Leon Нина Подгорнова — про итоги 2024-го и ожидания компании от 2025-го; Советник генерального директора Fonbet Николай Оганезов — про популизм политиков, угрозы нелегалов, риск фатальных решений.

Это важно для тех, кто следит за индустрией, тенденциями и трендами.

3. Тройное пиратство: уникальный кейс с участием Лиги ставок.

Реклама букмекера появилась во время показа фильма «Один дома» — в одном из московских кинотеатров. Кейс завирусился и попал в различные телеграм-каналы с многомиллионной аудиторией.

Таким образом, «Лига Ставок» получила огромные охваты и дополнительное упоминание бренда.

Почему тройное пиратство?

а) Кинотеатр включил для зрителей пиратскую запись из онлайн-кинотеатра;

б) Сам факт такого контента в онлайн-кинотеатре без прав и лицензии — тоже пиратство;

в) Реклама букмекеров в онлайн-кинотеатрах незаконна, это тоже нарушение.

Самое забавное, что тут не доказать вину «Лиги Ставок», ведь такое мог разместить любой партнёр, арбитражник и так далее.

4. BetBoom провёл бесплатный мозговой штурм среди своих клиентов

Букмекер запустил механику в «сториз» приложения:

◾️сбор обратной связи;

◾️анонс фрибетов за лучшие идеи.

Почему это важно и эффективно?

◾️отзывы в службе поддержки, соцсетях и на сайтах не дадут нужной информации;

◾️сотрудники букмекера банально не могут идеально знать все боли, хотелки и идеи игроков.

За горстку фрибетов BetBoom получил тонну идей. В том числе от тех, кто погружён в продукт, акции и саму игру. Так компания лучше поймёт аудиторию + хотя бы часть отзывов окажется полезной.

Простой вариант, от которого БК и игроки могут быть только в плюсе. Только представьте, сколько ценного могут рассказать клиенты, которые регулярно пользуются самыми разными механиками, разделами, функциями.

5. Благотворительность «Мелбет»

Несколько букмекеров публично освещают добрые дела — это здорово и правильно. Я считаю, что о подобном стоит говорить, гордиться этим и призывать по возможности присоединяться к социальным инициативам.

В данном случае «Мелбет» перевёл 300 000 рублей на ликвидацию последствий недавней экологической катастрофы в Чёрном море. Тема максимально серьёзная, и хочется, чтобы больше компаний и людей участвовали в благотворительности.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».