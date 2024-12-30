«Брентфорд» — «Арсенал». Новый год не с той ноги

Счастливого Нового года! Пока страна отходит от праздничного стола, переносимся на туманный Альбион. В среду, 1 января 2025 года, на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Брентфорд» — «Арсенал». Начало запланировано на 20:30 мск, так что у некоторых будет возможность выспаться до стартового свистка.

Что ждут букмекеры от матча АПЛ «Брентфорд» — «Арсенал» 1 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.48, что приблизительно равно 67% вероятности. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 6.90 — 14% вероятности. Ничья доступна за 5.00.

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в Брентфорде. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.43, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Наиболее вероятные счета — 1:1 и 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» — «Арсенал» (01.01.2025)

«Арсеналу», откровенно говоря, не повезло начинать 2025 год на выезде у «Брентфорда». Именно на выезде! Если бы встреча проходила в Лондоне, то это совсем другой разговор. Лондонский клуб справедливо считался бы фаворитом и с огромной долей вероятности забрал бы три очка, выйдя победителем.

Всё-таки «канониры» идут на внушительной беспроигрышной серии, которая тянется с начала ноября. За это время они успели провести 11 матчей в разных турнирах, добыли восемь побед и лишь три раза сыграли вничью. А ведь соперники иногда попадались дюже сильные — «Челси» (1:1), «Монако» (3:0), «МЮ» (2:0).

Так что же такого может случиться с претендентом на Лигу чемпионов в Брентфорде? На самом деле — всё что угодно. До недавнего времени «Брентфорд» был лучшим в чемпионате Англии по игре на домашнем стадионе. За девять игр забил 26 мячей и добыл семь побед. Только недавно «Ливерпуль» смог его потеснить.

В родных стенах подопечные Томаса Франка уже успели обыграть чуть ли не каждого аутсайдера и середняка английской Премьер-лиги, а потерпели поражение лишь от «Ноттингем Форест». Но там такой «Ноттингем Форест», который залез в топ-4 АПЛ и не собирается оттуда уходить. Так что проиграть было не зазорно.

Разумеется, футболисты «Брентфорда» захотят реабилитироваться и вернуться на победные рельсы. Хотя бы в домашних матчах. А с учётом того, что они дают бой всем и каждому, причём в гостях тоже, и «Арсеналу» в Брентфорде будет очень тяжело. Так что при выборе ставки можно подумать над голами в обе стороны.

Микель Артета пока справляется без травмированных Букайо Саки и Рахима Стерлинга. Да и «Брентфорд» не славится надёжной обороной. Потому в голе гостей сомнений мало. Вот только самим сохранить ворота нетронутыми не выйдет. Дело в том, что они пропускают уже семь выездов подряд. А здесь — опасный противник. Так что что-то вроде 2:1 или даже 1:1 здесь можно будет увидеть.

Ставка: обе забьют за 1.74.