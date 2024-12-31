Грустный «Арсенал», новогодний Капризов и Чемпионшип: куда смотреть 1 января

Наш космолайнер под названием «Земля» благополучно делает очередное кольцо вокруг Солнца. Многие в первый день нового года не работают, и каждый выбирает себе занятие для досуга по вкусу. Тем, кто хочет провести время вместе с миром спорта, предлагаем познакомиться с некоторыми интересными событиями, которые запланированы на 1 января 2025 года.
Микель Артета и «Арсенал» начнут не с той ноги
С лёгкой руки составителя календаря лондонскому «Арсеналу» положено 1 января 2025 года ехать в Брентфорд. А что здесь такого, спросите вы. «Канониры» претендуют на место в зоне Лиги чемпионов, идут на внушительной беспроигрышной серии и справляются даже без травмированных лидеров атаки.
Это всё так. Вот только «Брентфорд» в домашних стенах — совсем не подарок. До недавнего времени он был лучшим в АПЛ по набранным очкам на своём поле. Так что Микелю Артете очень не повезло начать год именно на «Джитек Коммьюнити». Интрига здесь имеется, не исключены голы в обе стороны. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.
25-й тур Чемпионшипа принесёт счастье беттерам
Не успел отгреметь 24-й тур Чемпионшипа — второго по силе дивизиона Англии, как уже надо думать о 25-м туре. 1 января 2025 года состоятся сразу 12 матчей. Самый ранний из них стартует в 15:30 мск, а самый поздний — в 20:30 мск. В данном случае интереснее будет следить сразу за несколькими встречами, можно даже составить на них экспресс.
«Лидс Юнайтед» — лидер Чемпионшипа. За 24 матча он набрал 51 очко и оторвался от ближайшего преследователя на два очка. «Блэкберн Роверс» в этом сезоне выступает гораздо лучше, чем в прошлом. Находится в зоне плей-офф и претендует на борьбу за повышение в английскую Премьер-лигу.
Характерной особенностью последних очных встреч данных соперников является низкая результативность. В трёх прошлых случаях на двоих забито всего четыре мяча. Учитывая важность результата с точки зрения борьбы за очки, а также относительно надёжную оборону обеих сторон, не ждём много голов и на этот раз.
Вторая интересная пара: «Лутон Таун» — «Норвич Сити». Ещё недавно «Лутон Таун» бороздил просторы АПЛ, а теперь вынужден бороться за выживание в Чемпионшипе. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, но у некоторых конкурентов в запасе есть матчи. Так что нужно набирать очки.
«Норвич Сити», в свою очередь, часто заглядывает в английскую элиту. Вот только сейчас застрял среди середняков Чемпионшипа. К его чести то, что он регулярно забивает. Это поможет навязать борьбу «Лутон Таун», который на своём поле в этом сезоне ни разу не оставался без голов. Поэтому здесь логично ждать мячи в обе стороны.
Если сложить ставки на эти встречи, можно получить экспресс. Коэффициент 1.90 на тотал меньше 2.5 мяча в матче «Лидс Юнайтед» — «Блэкберн Роверс» умножаем на коэффициент 1.72 на голы в обе стороны в игре «Лутон Таун» — «Норвич Сити» и получаем общий коэффициент 3.26.
Однако при выборе игр для ставок следует помнить, что участники Чемпионшипа проводили встречи 24-го тура 29 декабря. Прошло не так много времени, чтобы футболисты успели отдохнуть. Поэтому состояние у команд может быть, мягко говоря, не самое оптимальное. Можно даже сказать, похмельное. Не исключены сюрпризы там, где фаворит, как кажется, очевиден.
Новогодний Кирилл Капризов
Так уж вышло, что особенно интересных спортивных событий в мире 1 января 2025 года немного. Зато поклонники хоккея могут отпраздновать Новый год вместе с Национальной хоккейной лигой. В ночь с 31 декабря на 1 января можно будет следить сразу за 10 матчами НХЛ. Однако самый интересный, конечно, «Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз».
Русская звезда «Уайлд» Кирилл Капризов пропустил недавние игры из-за недомогания, однако главный тренер команды ожидает его появления со дня на день. Не исключено, что форвард сделает своеобразный подарок фанатам и выйдет на лёд уже в ближайшей встрече. Матч с «Предаторз» запланирован на раннее утро 1 января — 4:00 мск.