Грустный «Арсенал», новогодний Капризов и Чемпионшип: куда смотреть 1 января

Больше остальных в первый день нового года порадует Англия.

Наш космолайнер под названием «Земля» благополучно делает очередное кольцо вокруг Солнца. Многие в первый день нового года не работают, и каждый выбирает себе занятие для досуга по вкусу. Тем, кто хочет провести время вместе с миром спорта, предлагаем познакомиться с некоторыми интересными событиями, которые запланированы на 1 января 2025 года.

Микель Артета и «Арсенал» начнут не с той ноги

С лёгкой руки составителя календаря лондонскому «Арсеналу» положено 1 января 2025 года ехать в Брентфорд. А что здесь такого, спросите вы. «Канониры» претендуют на место в зоне Лиги чемпионов, идут на внушительной беспроигрышной серии и справляются даже без травмированных лидеров атаки.

Это всё так. Вот только «Брентфорд» в домашних стенах — совсем не подарок. До недавнего времени он был лучшим в АПЛ по набранным очкам на своём поле. Так что Микелю Артете очень не повезло начать год именно на «Джитек Коммьюнити». Интрига здесь имеется, не исключены голы в обе стороны. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

25-й тур Чемпионшипа принесёт счастье беттерам

Не успел отгреметь 24-й тур Чемпионшипа — второго по силе дивизиона Англии, как уже надо думать о 25-м туре. 1 января 2025 года состоятся сразу 12 матчей. Самый ранний из них стартует в 15:30 мск, а самый поздний — в 20:30 мск. В данном случае интереснее будет следить сразу за несколькими встречами, можно даже составить на них экспресс.

«Лидс Юнайтед» — лидер Чемпионшипа. За 24 матча он набрал 51 очко и оторвался от ближайшего преследователя на два очка. «Блэкберн Роверс» в этом сезоне выступает гораздо лучше, чем в прошлом. Находится в зоне плей-офф и претендует на борьбу за повышение в английскую Премьер-лигу.

Характерной особенностью последних очных встреч данных соперников является низкая результативность. В трёх прошлых случаях на двоих забито всего четыре мяча. Учитывая важность результата с точки зрения борьбы за очки, а также относительно надёжную оборону обеих сторон, не ждём много голов и на этот раз.

Вторая интересная пара: «Лутон Таун» — «Норвич Сити». Ещё недавно «Лутон Таун» бороздил просторы АПЛ, а теперь вынужден бороться за выживание в Чемпионшипе. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, но у некоторых конкурентов в запасе есть матчи. Так что нужно набирать очки.

«Норвич Сити», в свою очередь, часто заглядывает в английскую элиту. Вот только сейчас застрял среди середняков Чемпионшипа. К его чести то, что он регулярно забивает. Это поможет навязать борьбу «Лутон Таун», который на своём поле в этом сезоне ни разу не оставался без голов. Поэтому здесь логично ждать мячи в обе стороны.

Если сложить ставки на эти встречи, можно получить экспресс. Коэффициент 1.90 на тотал меньше 2.5 мяча в матче «Лидс Юнайтед» — «Блэкберн Роверс» умножаем на коэффициент 1.72 на голы в обе стороны в игре «Лутон Таун» — «Норвич Сити» и получаем общий коэффициент 3.26.

Однако при выборе игр для ставок следует помнить, что участники Чемпионшипа проводили встречи 24-го тура 29 декабря. Прошло не так много времени, чтобы футболисты успели отдохнуть. Поэтому состояние у команд может быть, мягко говоря, не самое оптимальное. Можно даже сказать, похмельное. Не исключены сюрпризы там, где фаворит, как кажется, очевиден.

Новогодний Кирилл Капризов

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 января 2025, среда. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Так уж вышло, что особенно интересных спортивных событий в мире 1 января 2025 года немного. Зато поклонники хоккея могут отпраздновать Новый год вместе с Национальной хоккейной лигой. В ночь с 31 декабря на 1 января можно будет следить сразу за 10 матчами НХЛ. Однако самый интересный, конечно, «Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз».

Русская звезда «Уайлд» Кирилл Капризов пропустил недавние игры из-за недомогания, однако главный тренер команды ожидает его появления со дня на день. Не исключено, что форвард сделает своеобразный подарок фанатам и выйдет на лёд уже в ближайшей встрече. Матч с «Предаторз» запланирован на раннее утро 1 января — 4:00 мск.