Швеция — Чехия. Веселье на МЧМ-2025

Тут забивают на любой вкус и цвет. Шведы и чехи за три игры огрузили по 20+ шайб.

1 января состоится матч группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором встретятся сборные Швеции и Чехии. Игра пройдёт на стадионе «Ти-Ди Плэйс Арена» в Оттаве. Первое вбрасывание запланировано на 1:00 мск.

Коэффициенты на матч МЧМ Швеция — Чехия 1 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами шведов. Сделать ставку на победу скандинавов в основное время предлагается с коэффициентом 1.51, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа чехов по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.90 (около 20% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.40 (примерно 16%).

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча Швеция — Чехия получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.33, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.56. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 10.0.

Прогноз на матч МЧМ-2025 Швеция — Чехия (01.01.2025)

В предыдущих встречах группового этапа сборная Швеции разгромила Словакию (5:2), крупно победила Казахстан (8:1), а также обыграла Швейцарию (7:5). 20 заброшенных шайб за 180 минут чистого времени — внушительный показатель.

Сверкают в атаке не только техничные нападающие, но и защитники сине-жёлтых. Выделяется Аксель Сандин-Пелликка. Он возглавляет гонку бомбардиров. 19-летний швед оформил хет-трик и отдал один голевой пас в игре со Словакией, а также набрал три очка во встрече со Швейцарией.

Скандинавы должны были обыграть швейцарцев разгромно. К 43-й минуте они вели 6:1. Слишком рано расслабились. Насобирав кучу удалений, позволили сопернику сократить разницу в счёте до небольшой. Четыре шайбы пропустили в меньшинстве. В общем, небольшие приключения на ровном месте.

Шведам не стоит недооценивать чехов. В предыдущих встречах группового этапа МЧМ-2025 «народная команда» разгромила Швейцарию (5:1), не пощадила многострадальный Казахстан (14:2) и уверенно обыграла Словакию (4:2). 23 шайбы за 180 минут — красота!

Легендарный Доминик Гашек поделился мнением, что подрастает очень талантливое поколение чешских хоккеистов. Он считает, что три-пять игроков из нынешнего состава определённо станут в будущем выступать за национальную команду.

Талантов у сборной Чехии действительно хватает. Они отличаются отличным завершением и видением площадки. В топ-10 лучших снайперов МЧМ-2025 входят сразу четыре хоккеиста «народной команды». Здесь есть от кого ждать угрозы.

Ждём, что встреча Швеции и Чехии подарит яркое зрелище. Предлагаем взять ТБ 5.5 шайбы. У соперников всё замечательно с результативностью. Они показывают красивый динамичный атакующий хоккей и очень много забивают. Реализация отменная.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.