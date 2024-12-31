Канада — США. Вывеска на рубль, игра на копейку

1 января состоится матч группового этапа молодёжного чемпионата мира, в котором встретятся сборные Канады и США. Игра пройдёт на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве. Первое вбрасывание запланировано на 3:30 мск.

Коэффициенты на матч МЧМ Канада — США 1 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами канадцев. Сделать ставку на победу «кленовых листьев» в основное время предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно равно 51% вероятности. Победа американцев по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 3.10 (около 31% вероятности). Поставить на ничью можно за 5.10 (примерно 18%).

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча Канада — США получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.65, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 1.44. Если каждая команда забьёт больше 1.5 гола, сыграет коэффициент 1.34. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 11.5.

Прогноз на матч МЧМ-2025 Канада — США (01.01.2025)

Хозяева турнира внезапно стали напоминать сборную Англии по футболу. Отдалённо, но всё же. Многое не получается, команда показывает не лучшую по качеству игру, но всё равно считается одним из главных претендентов на медали.

Канадцы обыграли Финляндию (4:0) и Германию (3:0), но уступили Латвии (2:3 Б). Разгромные победы не должны вводить в заблуждение. В обоих случаях к 55-й минуте на табло горело 1:0. 2 из 10 шайб на турнире «кленовые листья» забросили в пустые ворота. По меркам МЧМ результативность так себе.

Канадцы предельно прагматичны, хотя мы привыкли видеть обратную картину. Видимо, это поколение подарит больше элитных защитников и голкиперов, чем нападающих. Очень круто играет 18-летний Картер Джордж, права на которого принадлежат «Лос-Анджелес Кингз». Он оформил уже два шат-аута, да ещё и записал на свой счёт голевой пас.

Американцы крупно победили Германию (10:4) и разгромили Латвию (5:1). Многие уже записали их в главные фавориты турнира, но затем последовало поражение от Финляндии (3:4 ОТ). Результат совершенно закономерен. Соперник чаще владел инициативой, нанёс больше бросков в створ, а главное — в решающий момент проявил характер.

Один гол финнам забил защитник сборной США Коул Хатсон, оформивший пента-трик из результативных передач в матче с с Германией. Канадцы не дадут ему и другим техничным нападающим «звёздно-полосатых» разгуляться.

Если финны нашли больные места американцев, то и у «кленовых листьев» наверняка получится навязать собственные правила игры. У них отлично получается принуждать соперников к малорезультативному хоккею. Не исключено, что Картер Джордж оформит ещё один шат-аут. Возьмём ТМ 6.5 шайбы.

Ставка: тотал меньше 6.5 шайбы за 1.95.