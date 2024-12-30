Ислам Махачев — Арман Царукян: сложный бой с предсказуемым исходом

Рано утром 19 января мск в Лос-Анджелесе (США) состоится вечер единоборств UFC 311, главным событием которого станет бой в лёгком весе между действующим чемпионом Исламом Махачевым и первым номером рейтинга Арманом Царукяном. Это уже второй их поединок. Первый состоялся почти шесть лет назад. Тогда Махачев оказался сильнее. И сейчас чемпиона считают явным фаворитом.

Дата и время боя Махачев — Царукян

Предварительный кард турнира UFC 311 стартует в 2:00 мск, бои основного карда начнутся в 6:00 мск. Ну а главное событие — поединок между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном — начнётся не ранее 8:00 мск 19 января.

Полный кард турнира UFC 311 с боем Махачев — Царукян

Полный кард выглядит следующим образом:

Ислам Махачев — Арман Царукян;

Мераб Двалишвили — Умар Нурмагомедов;

Иржи Прохазка — Джамал Хилл;

Бенеил Дариуш — Ренато Мойкано;

Кевин Холланд — Ренье де Риддер;

Джонни Уокер — Богдан Гуськов;

Пэйтон Талботт — Раони Барселос;

Жаилтон Алмейда — Сергей Спивак;

Закари Риз — Седрик Дюма;

Грант Доусон — Диего Феррейра;

Кэрол Роза — Айлин Перес;

Ринья Накамура — Муин Гафуров;

Рики Турсиос — Бернандо Сопай;

Тагир Уланбеков — Клейтон Карпентер.

Что на кону в бою Махачев — Царукян

На кону будет чемпионский титул организации в лёгком весе, которым сейчас владеет Ислам Махачев. Для россиянина эта защита станет уже четвёртой.

Где смотреть в прямом эфире бой Махачев — Царукян

Посмотреть трансляцию всего турнира UFC 311 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Разумеется, эти же ресурсы покажут и главный бой вечера.

Коэффициенты букмекеров на бой Махачев — Царукян

Букмекеры считают фаворитом боя Махачева. На победу чемпиона дают коэффициент 1.17. Шансы Царукяна оценили котировкой 5.35, а на ничью можно сделать ставку за 67.00.

На ТБ 3.5 раунда можно поставить за 1.35, а обратный исход доступен за 3.10.

Чего ждать от реванша Махачев — Царукян

Для Ислама Арман — последний реально серьёзный противник в лёгком весе. Всех остальных он уже переиграл и сделал это более чем уверенно. Дальше, возможно, Махачев захочет подняться в следующий вес или, наоборот, спуститься на категорию ниже.

Но сначала нужно разобраться с Царукяном. А сделать это будет весьма непросто. Во-первых, их первый бой выдался для Махачева одним из самых сложных в карьере. А ведь это был дебют Армана в UFC. Конечно, Ислам очень прибавил за эти годы. Но и Арман развивался. И сейчас он способен доставить проблем Махачеву. Хоть и считается явным андердогом.

Царукян неудобен для Махачева своим стилем. Он способен тягаться с Исламом в партере, добавил в последнее время и в стойке. Это будет не самый зрелищный, но очень напряжённый поединок, где бойцы будут изматывать друг друга. Пожалуй, такой ход боя более удобен Махачеву, но ему нужно будет держать полную концентрацию на всей дистанции поединка. Иначе можно поплатиться.

И всё же Ислам выглядит предпочтительнее. Хотя бы из-за того, что ему куда привычнее дистанция боя в пять раундов. Ну и найти слабые места в обороне Махачева очень сложно. Арман заставит себя уважать, но в его успех верится с трудом. Вероятнее всего, стоит ждать победы чемпиона и полного боя.