Экспресс на МЧМ-2025: не валяй дурака, Америка

Групповой этап МЧМ-2025 вышел на финишную прямую. Авторы «Чемпионата» подготовили для вас экспресс из встреч заключительного дня первого этапа турнира.

Прогноз на матч Швеция — Чехия

В предыдущих матчах группового этапа сборная Швеции разгромила Словакию (5:2), крупно победила Казахстан (8:1), а также обыграла Швейцарию (7:5). 20 заброшенных шайб за 180 минут чистого времени — внушает? Вот только у сборной Чехии с теми же соперниками голов ещё больше — аж 23. Красота.

Сверкают в атаке не только техничные нападающие, но и защитники сине-жёлтых. Выделяется Аксель Сандин-Пелликка. Он возглавляет гонку бомбардиров. 19-летний швед оформил хет-трик и отдал один голевой пас со Словакией, а также набрал три очка со Швейцарией.

Ждём, что встреча Швеции и Чехии подарит яркое зрелище. Предлагаем взять ТБ 5.5 шайбы. У соперников всё замечательно с результативностью. Они показывают красивый динамичный атакующий хоккей и очень много забивают. Вопросы по выходу в плей-офф давно решены. Ставить на исход опаснее из-за возможного подгадывания соперника по четвертьфиналу, а вот высокий тотал видится делом очевидным.

Прогноз на матч Канада — США

Канадцы обыграли Финляндию (4:0) и Германию (3:0), но уступили Латвии (2:3 Б). Разгромные победы не должны вводить в заблуждение. В обоих случаях к 55-й минуте на табло горело 1:0. 2 из 10 шайб на турнире «кленовые листья» забросили в пустые ворота. Канадцы предельно прагматичны, хотя мы привыкли видеть обратную картину.

Американцы крупно победили Германию (10:4) и разгромили Латвию (5:1). Многие уже записали их в главные фавориты турнира, но затем последовало поражение от Финляндии (3:4 ОТ). Что важно — результат вполне закономерный и справедливый.

Если финны нашли больные места американцев, то и у «кленовых листьев» наверняка получится навязать собственные правила игры. У них отлично получается принуждать соперников к малорезультативному хоккею. Планка тотала кажется завышенной — даже на ТМ 6.5 гола дают почти двойку. Проверим «низ».

Прогноз на матч Финляндия — Латвия

Задачу-минимум соперники решили: досрочно и без особых хлопот вышли в плей-офф. Победитель гарантирует себе третье место, а финны при победе в основное время имеют все основания облизываться на второе. США и Канада уже потеряли по два очка, а в заключительном туре сыграют между собой. Между тем вторая строчка в группе А выведет в четвертьфинале на Словакию или Казахстан/Швейцарию, так как Чехия и Швеция из топ-2 не выпадут ни при каких раскладах.

Это всё к чему — игра стоит свеч, мотивация очевидная, и заниматься поддавками никто не станет. Состав у финнов весьма средненький, но только не на фоне Латвии. Своё дело Суоми знают: даже с обозлённой Канадой вплоть до 56-й минуты были рабочие 0:2, а американцев в овертайме дожали вполне по делу.

Однако перекос в линии кажется чрезмерным. У Финляндии не тот уровень таланта, чтобы разносить обученных оппонентов первым номером без шансов. Достаточно вспомнить игру с Германией — 3:1, заключительный гол в пустые ворота. Мы бы выбирали между ИТМ 4.5 гола Финляндии за 2.05 и победой Латвии с форой (+3.5) за 2.00. Финны почти наверняка победят, но аккуратные 3:0 или 4:2 устроят их полностью. Сушат игру Суоми куда способнее, чем генерируют остроту при игре от себя. А у Латвии банально нет ресурсов для открытого хоккея.

Экспресс на МЧМ-2025 1 января

Ставка 1: тотал больше 5.5 гола в матче Швеция — Чехия за 2.20.

Ставка 2: тотал меньше 6.5 гола в матче Канада — Швеция за 1.98.

Ставка 3: ИТМ 4.5 гола Финляндии за 2.05.

Общий коэффициент = 2.20 х 1.98 х 2.05 = 8.93.