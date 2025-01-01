Кто бросит вызов «Интеру» в Серии А? Конте и Гасперини в деле!

А вот «Ювентус» и «Милан» уже не борются за чемпионство.

Чемпионат Италии завершил свою программу на 2024 год. Позади 18 туров, а лидируют «Аталанта» и «Наполи», набравшие по 41 очку. Однако теневой фаворит — «Интер». У миланцев всего на одно очко меньше, но есть игра в запасе. А вот остальные команды уже вряд ли смогут вмешаться в борьбу за скудетто. Изучаем расклады букмекеров.

«Интер» — фаворит

Команда Симоне Индзаги пока отстаёт на одно очко от лидеров. И букмекеры считают «нерадзурри» явным фаворитом. Поставить на то, что клуб из Милана станет чемпионом, можно с коэффициентом 1.60. 2024 год подопечные Индзаги завершили четырьмя сухими победами с общим счётом 13:0.

При этом аналитики не сомневаются, что чёрно-синие будут в числе первых двух команд, на этот исход предлагают коэффициент 1.14. Опыт, мастерство и глубина состава должны сказаться. «Интер» больше всех забил в Серии А, а по пропущенным голам идёт на втором месте.

Кто бросит перчатку Индзаги?

Среди главных конкурентов «Интера» букмекеры выделяют «Аталанту» и «Наполи», которые находятся сейчас на вершине турнирной таблицы. На бергамасков дают коэффициент 3.60, а чемпионство неаполитанцев оценили в 5.00.

Команда Джан Пьеро Гасперини выдала впечатляющую серию из 13 побед во всех турнирах, которая прервалась в последней игре 2024 года с «Лацио». Клуб из Бергамо классно провёл первую часть сезона, но у букмекеров остаются сомнения, что «Аталанты» хватит на всю дистанцию, тем более что команда играет на несколько фронтов.

В отличие от бергамасков, «Наполи» в этом сезоне без еврокубков, но на этот клуб дают коэффициент 5.00. Всё-таки Антонио Конте пока не полностью настроил ансамбль исполнителей на свой лад, да и сбои периодически бывают. Но преимущество неаполитанцев в их графике — у них нет Лиги чемпионов, а значит, к матчам чемпионата они смогут подойти чуть в более свежем состоянии.

«Ювентус» и «Милан» — не в этот раз

Шансы остальных команд аналитики оценивают куда ниже. На «Лацио» можно поставить за 40.00, а на «Ювентус» — за 50.00. Тьяго Мотта перестраивает команду, но это сложный процесс. К тому же туринцы в этом году столкнулись с кучей травм. «Юве» не проиграл ни разу за 18 туров, но 11 матчей завершились ничьей! Слишком много потерь очков, в итоге — отставание от лидеров уже девять очков.

Что же до «Милана», то эта команда уже успела сменить тренера. Паулу Фонсека хотел привить команде атакующий футбол, порой это получалось, но с балансом у «россонери» беда. В итоге восьмая строчка и 14 очков от первого места. Спасать сезон предстоит ещё одному португальцу — Сержиу Консейсау. На скудетто для «Милана» дают котировку 100.00.

Ещё одна команда, которая удивила всех в прошлом розыгрыше — «Болонья» — не смогла преодолеть синдром «второго сезона». Ушли лидеры, ушёл тренер, сложные выступления на два фронта. Как результат — седьмое место и уже 13 очков отставания от лидеров. Вероятность чемпионства — 500.00.

Ну и многострадальная «Рома». Скандалы, уже две смены тренера, невнятная игра. Выправлять ситуацию и сохранить лицо в этом сезоне призван Клаудио Раньери. Пока у него получается с переменным успехом. 10-я строчка, и даже подобраться к топ-5 будет не так легко.

Чемпионство же оценивают в космические 1000.00. Римлянам в этом сезоне нужно просто наладить структуру и определиться с тренером на следующий год. А там и на трофеи можно замахнуться.