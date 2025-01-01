Никакой борьбы грандов: «кельты» ушли в отрыв уже на 14 очков.

«Рейнджерс» — «Селтик». Чемпионат Шотландии уже не тот

2 января в матче 21-го тура чемпионата Шотландии встретятся два флагмана первенства — «Рейнджерс» и «Селтик». Встреча пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Шотландии «Рейнджерс» — «Селтик» 2 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Селтика» предлагается с коэффициентом 2.28, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 3.20 — в районе 30%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет примерно 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Рейнджерс» — «Селтик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Шотландии «Рейнджерс» — «Селтик» (02.01.2025)

Последние 10 лет «Селтик» правит бал в чемпионате Шотландии. Лишь один раз за этот отрезок светло-синие нарушили гегемонию «кельтов». Привёл «Рейнджерс» к победе в первенстве легендарный Стивен Джеррард в сезоне-2020/2021. Как давно это было.

Для того чтобы вернуть былой накал соперничества, руководство «Рейнджерс» пригласило на должность главного тренера Филиппа Клемана, ранее возглавлявшего «Монако». Пока что от решения назначить 50-летнего бельгийского специалиста проку мало.

Светло-синие создали неплохой задел на выход в плей-офф Лиги Европы, разгромив «Ниццу» (4:1) и сыграв вничью с «Тоттенхэмом» (1:1). На внутренней арене дела идут хуже. Отставание от «Селтика» в Премьершипе составляет уже 14 очков. И недавно «кельты» победили «Рейнджерс» в матче за Кубок лиги Шотландии 3:3 (5:4 пен.).

Футболисты «Селтика» успешно воплощают в жизнь идеи Брендана Роджерса. В нынешнем розыгрыше Премьершипа команда не знает поражений (16 побед и две ничьих). Показатели просто сумасшедшие — 52 забитых мяча и всего-навсего четыре пропущенных.

Надёжен как швейцарские часы сын легендарного Петера Шмейхеля — Каспер. Даром что датчанин! Его стараний оказалось недостаточно только во встрече с дортмундской «Боруссией» (1:7). Это одно-единственное поражение «кельтов» в сезоне.

Зато Шмейхель помог «кельтам» победить «Лейпциг» (3:1), зацепиться за ничью с «Аталантой» (0:0), «Брюгге» (1:1) и загребским «Динамо» (0:0). Во многом благодаря его прекрасной игре у «Селтика» хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов и уже есть трофей в этом сезоне (Кубок лиги Шотландии).

В 4-м туре Премьершипа дома «кельты» разгромили «Рейнджерс» (3:0). В гостях они вряд ли выиграют дерби столь же уверенно, но потери очков не предвидится. Проверяем лобовую победу «Селтика». Он стабильнее и сильнее.

Ставка: победа «Селтика» за 2.28.