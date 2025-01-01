Почувствовать себя 1 января не в своей тарелке — это так просто.

Экспресс на футбол: все мы сегодня немного «Арсенал»

Английский футбол не знает пауз даже в первый день нового года! Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов составил экспресс на матчи АПЛ и Чемпионшипа, которые пройдут 1 января.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Арсенал»

До недавнего времени «Брентфорд» был лучшим в чемпионате Англии на своём поле. За девять игр забил 26 мячей и добыл семь побед. Только недавно «Ливерпуль» смог его потеснить. В родных стенах подопечные Томаса Франка уже успели обыграть чуть ли не каждого аутсайдера и середняка АПЛ, а потерпели поражение лишь от «Ноттингем Форест».

Разумеется, футболисты «Брентфорда» захотят реабилитироваться и вернуться на победные рельсы. Хотя бы в домашних матчах. А с учётом того, что они дают бой всем и каждому, причём в гостях тоже, и «Арсеналу» в Брентфорде будет очень тяжело. Так что при выборе ставки можно подумать над голами в обе стороны.

Микель Артета пока справляется без травмированных Букайо Саки и Рахима Стерлинга. Да и «Брентфорд» не славится надёжной обороной. Потому в голе гостей сомнений мало. Вот только у самих сохранить ворота нетронутыми не выйдет. Дело в том, что они пропускают уже семь выездов подряд. А здесь — опасный противник.

Прогноз на матч «Лидс» — «Блэкберн»

«Лидс Юнайтед» — лидер Чемпионшипа. За 24 матча набрал 51 очко и оторвался от ближайшего преследователя на два очка. «Блэкберн Роверс» в этом сезоне выступает гораздо лучше, чем в прошлом. Находится в зоне плей-офф и претендует на борьбу за повышение в элиту.

Характерной особенностью последних очных встреч соперников является низкая результативность. В трёх прошлых случаях на двоих забито всего четыре мяча. Учитывая важность результата с точки зрения борьбы за очки, а также относительно надёжную оборону обеих сторон, не ждём много голов и на этот раз.

Прогноз на матч «Лутон» — «Норвич»

Ещё недавно «Лутон Таун» бороздил просторы АПЛ, а теперь вынужден бороться за выживание в Чемпионшипе. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка, но у некоторых конкурентов в запасе есть матчи. Так что нужно набирать очки.

«Норвич Сити», в свою очередь, часто заглядывает в английскую элиту. Вот только сейчас застрял среди середняков Чемпионшипа. Зато по крайней мере регулярно забивает. Это поможет навязать борьбу «Лутон Таун», который на своём поле в этом сезоне ни разу не оставался без голов. Поэтому здесь логично ждать мячи в обе стороны. Коэффициент добротный, берём.

Экспресс на английский футбол 1 января

Ставка 1: обе забьют в матче «Брентфорд» — «Арсенал» за 1.75.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Лидс» — «Блэкберн» за 1.90.

Ставка 3: обе забьют в матче «Лутон» — «Норвич» за 1.75.

Общий коэффициент = 1.75 х 1.90 х 1.75 = 5.82.