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Интер — Аталанта: прогноз и ставки на матч 2 января 2025, бесплатная онлайн-трансляция, прямой эфир

Экспресс на футбол: «Интер» идёт за Суперкубком, «Селтик» и «Рейнджерс» закрывают вопрос
Михаил Коробов
Экспресс на футбол 2 января
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Полуфинал Суперкубка Италии и «дерби старой фирмы» — сочное меню на 2 января.

Второй день года дарит солидное разнообразие: к британскому футболу добавится Суперкубок Италии. Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил экспресс на встречи 2 января.

Прогноз на матч «Интер» — «Аталанта»

Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Аталанты» Суперкубок Италии, конечно, имеет значение, но всё же вторичное. В приоритете борьба за историческое скудетто. Пока что бергамаски лидируют, но с титаническим трудом вырванная ничья в минувшем туре с «Лацио» (1:1) снизила шансы выиграть Серию А. Отрыв от «Интера» сократился до одного очка, и у «нерадзурри» ещё есть матч в запасе. Инициатива в их руках.

Ничья с «Лацио» может запросто выбить команду Джан Пьеро Гасперини из колеи (до этого было 11 побед подряд). Для этого много не надо. Достаточно небольшой потери уверенности в себе. У миланцев крепче менталитет, лучше рисунок игры и гораздо длиннее скамейка запасных, что тоже способно сказаться.

Предлагаем заключить пари на лобовую победу «Интера» за 2.30. Миланцы выиграли все шесть предыдущих очных встреч. В двух последних вообще победили разгромно. Бергамаски сильны, но Индзаги это, видимо, не волнует. Он держит рекорд по победам в Суперкубке Италии, оставив за собой три предыдущих розыгрыша этого трофея.

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Селтик»

Шотландия — Премьер-лига . 21-й тур
02 января 2025, четверг. 18:00 МСК
Рейнджерс
Глазго
Не начался
Селтик
Глазго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние 10 лет «Селтик» правит бал в чемпионате Шотландии — девять титулов. У «Рейнджерс» здорово получается в Лиге Европы, но на внутренней арене дела идут хуже. Отставание от «Селтика» в Премьершипе составляет уже 14 очков. И недавно «кельты» победили «Рейнджерс» в матче за Кубок лиги Шотландии 3:3 (5:4 пен.).

В нынешнем розыгрыше Премьершипа «Селтик» не знает поражений (16 побед и две ничьих). Показатели просто сумасшедшие — 52 забитых мяча и всего-навсего четыре пропущенных. Каспер Шмейхель всё ещё в порядке. В Лиге чемпионов, к слову, поражение до сих пор всего одно.

В 4-м туре Премьершипа дома «кельты» разгромили «Рейнджерс» (3:0). В гостях они вряд ли выиграют дерби столь же уверенно, но потери очков не предвидится. Проверяем лобовую победу «Селтика». Он стабильнее и сильнее.

Экспресс на футбол 2 января

Ставка 1: победа «Интера» за 2.30.

Ставка 2: победа «Селтика» за 2.30.

Общий коэффициент = 2.30 х 2.30 = 5.29.

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