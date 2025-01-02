«Ницца» — «Ренн». Сложно даже для бывшего тренера Месси

3 января состоится матч 16-го тура чемпионата Франции, в котором «Ницца» примет «Ренн». Встреча пройдёт на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Франции «Ницца» — «Ренн» 3 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ниццы» предлагается с коэффициентом 2.24, что равно приблизительно 45% вероятности. Победа «Ренна» оценивается коэффициентом 3.40 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50, что составляет примерно 27%.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Ницца» — «Ренн» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на матч Лиги 1 «Ницца» — «Ренн» (03.01.2025)

Для «Ниццы» менять тренеров каждый сезон уже вошло в привычку. Франк Эз вряд ли надолго задержится в клубе. «Орлята» не выиграли ни одной из шести встреч в Лиге Европы (две ничьих против четырёх поражений). На внутренней арене тоже не шик и блеск.

«Ницца» победила только в 6 из 15 матчей в чемпионате Франции и столько же раз сыграла вничью. «Орлята» расположились на шестой строчке в турнирной таблице Лиги 1. Неплохо, но не более. Отрыв от «Ренна» составляет семь очков.

«Ницца» потеряла немало очков в чемпионате Франции, но показательно, что нет поражений дома. Подопечным Франка Эза даже удалось обыграть «Монако» (2:1) и зацепиться за ничью с «Лиллем» (2:2) на «Альянц Ривьере». Это мощно!

«Ренн» тоже весьма уверенно играет дома, однако с выездами глобальные проблемы. Хуже красно-чёрных в гостях в чемпионате Франции выступают только располагающиеся в зоне вылета «Сент-Этьен» и «Монпелье» (одна ничья и шесть поражений). А вот это уже опасно.

Старается устранить неполадки опытный Хорхе Сампаоли, ранее руководивший сборной Аргентины. Он возглавил «Ниццу» 12 ноября. К новой работе привык быстро. Победы над аутсайдерами во внимание не берём. Куда интереснее, что в гостях красно-чёрные хотя бы не разгромно проиграли «Лиллю» (0:1) и «Нанту» (0:1).

Сампаоли улучшил слаженность обороны «Ренна». В пяти играх (три победы против двух поражений) пропущено всего три мяча. Многое ещё нужно перестроить и усовершенствовать, но курс развития аргентинец выбрал разумный.

Прекрасным вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча. Много голов не ждём. «Ницца» очень осторожна и прагматична. Дома пропускает очень редко (семь мячей в семи встречах первенства), но и забивает равным по силе соперникам совсем нечасто. От этого и исходим.

Ставка: «Ницца» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.92.