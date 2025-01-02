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Интер — Аталанта, прогноз и ставка на Суперкубок Италии 2 января 2025, когда начало, какой канал покажет в прямом эфире

Щедрые букмекеры дают подарок на Новый год. Надо только поверить в «Интер»
Владимир Прокофьев
«Интер» — «Аталанта» прогноз и ставка 2 января
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В Суперкубке Италии команда Индзаги сыграет с «Аталантой», которую победила шесть раз подряд.

2 января в матче 1/2 финала Суперкубка Италии встретятся «Интер» и «Аталанта». Встреча пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Эксперт в беттинге Владимир Прокофьев удивлён коэффициентами букмекеров.

Коэффициенты на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Аталанта» 2 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Интеру». Сделать ставку на победу «нерадзурри» предлагается с коэффициентом 2.30, что равно приблизительно 45% вероятности. Победа «Аталанты» оценивается коэффициентом 3.45 — в районе 28%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.53, что составляет примерно 27%.

Ставка на матч Суперкубка Италии «Интер» — «Аталанта»

Суперкубок Италии . 1/2 финала
02 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сразу оговоримся насчёт формата Суперкубка Италии. Он пройдёт в Саудовской Аравии и состоит из трёх матчей – двух полуфиналов и решающего сражения за трофей.

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В первой встрече сойдутся два сильнейших в текущем сезоне клуба Италии – «Интер» и «Аталанта». Команда Гасперини лидирует в Серии А, но коллектив Индзаги отстаёт лишь на одно очко при матче в запасе. Если смотреть только на турнирную таблицу, фаворита определить нелегко.

Однако, на мой взгляд, следует ставить на «Интер». Вопрос лишь как – брать чистую победу в основное время за 2.30, фору (0) за 1.70 или итоговый проход за 1.67. Так как я делаю именно прогноз, то рискну взять П1 с коэффициентом 2.20.

Личные встречи буквально кричат о неумении Гасперини противостоять миланскому гранду: 2:3, 0:1, 2:3, 1:2, 0:4, 0:4. Боль, много боли на любой вкус.

«Аталанта» отлетела от «Интера» шесть раз подряд! Сейчас это самый неудобный соперник для клуба из Бергамо. Показательно, как в прошлом туре команда Гасперини скатала 1:1 с «Лацио», спасшись лишь на 88-й минуте. А ведь совсем недавно Лаутаро и партнёры уничтожили римлян со счётом 6:0.

А кто фаворит в гонке за скудетто?
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В руках Индзаги все козыри – более мастеровитые исполнители, чемпионский опыт, мощная скамейка запасных, умение дожимать соперников. Против – лишь некий статус «Аталанты» как кубкового бойца.

Но ведь и «Интер» хорош в этом формате! Де Кетеларе устал, Ретеги прошлый матч пропустил из-за травмы, вся надежда на Лукмана?

Маловато будет в сравнении с пачкой звёздных форвардов «Интера», где даже запасные ребята почти наверняка играли бы в основе «Аталанты».

Ставка: победа «Интера» с коэффициентом 2.30.

Ещё больше новостей беттинга — в телеграм-канале Владимира Прокофьева «Вредный букмекер».

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