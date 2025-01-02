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Ювентус — Милан, прогноз на матч Суперкубка Италии 3 января 2025 года, где смотреть онлайн бесплатно, во сколько начало

«Ювентус» — «Милан». Со вторым финалистом всё понятно
Михаил Коробов
«Ювентус» — «Милан», прогноз на 03.01.2025
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Тьяго Мотта поборется за Суперкубок Италии. Сержиу Консейсау пока не готов.

3 января в матче 1/2 финала Суперкубка Италии встретятся «Ювентус» и «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. Главный судья — Андреа Коломбо.

Коэффициенты на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан» 3 января 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу». Сделать ставку на победу «старой синьоры» предлагается с коэффициентом 2.45, что равно приблизительно 40% вероятности. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.35 — в районе 29%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.15, что составляет примерно 31%.

В то же время аналитики считают, что матч «Ювентус» — «Милан» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан» (03.01.2025)

Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ювентус» продолжает расстраивать болельщиков, теряя очки (пять ничьих в последних шести встречах в Серии А). В предыдущем туре не получилось обыграть «Фиорентину» (2:2). Соперник сравнял счёт в концовке, воспользовавшись «привозом» Андреа Камбьязо. У защитника поехала нога.

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«Старая синьора» смотрелась лучше: создала много моментов, вполне могла забить ещё. Однако магия бывшего вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа оказалась сильнее.

Видно, что Тьяго Мотта старается. Похвалить его можно хотя бы за то, что «Ювентус» не потерпел ни одного поражения в текущем розыгрыше Серии А. Будь поменьше ничьих, он вовсю боролся бы за скудетто. Тренер прививает команде правильный менталитет. Нужно продолжать в том же духе и работать над ликвидацией простых ошибок.

«Милану» такой рецепт не подходит. Он расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от занимающего шестое место «Ювентуса» составляет пять очков, но по качеству демонстрируемого футбола это земля и небо («старая синьора», конечно, последнее).

После ничьей в предыдущем туре Серии А с «Ромой» (1:1) Паулу Фонсека был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Милана» стал Сержиу Консейсау. Под его руководством «Порту» трижды выиграл Примейру и четырежды – Кубок Португалии. Любопытно, что сын тренера Франсишку выступает за «Юве» на правах аренды.

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Консейсау — сильный талантливый тренер, но за столь короткие сроки ему банально не удастся что-либо изменить в игре «россонери». Какие-то проблемы получится завуалировать, плюс команду наверняка вдохновит смена наставника. Однако для победы над «Ювентусом» этого будет маловато. Возьмём П1.

Претендовать на скудетто «старой синьоре» будет трудно, но вот выиграть Суперкубок Италии можно попробовать. Глубина состава у «Юве» хорошая, и Мотта грамотно её использует. «Милан» в таком виде претендентом на титул не видится.

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.45.

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