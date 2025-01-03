Экспресс на футбол: «Реал» оставит «Валенсию» на дне

«Летучие мыши» сменили тренера, но это мало что изменит.

2025 год потихоньку раскачивается. 3 января нас ждёт второй полуфинал Суперкубка Италии, возвращаются в строй чемпионаты Франции и Испании. Самое время собрать экспресс на сегодня!

Прогноз на матч «Ювентус» — «Милан»

«Милан» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Отставание от занимающего шестое место «Ювентуса» составляет пять очков, но по качеству демонстрируемого футбола это земля и небо («старая синьора», конечно, последнее). После ничьей с «Ромой» (1:1) Паулу Фонсека был отправлен в отставку. Новым главным тренером «Милана» стал Сержиу Консейсау.

Консейсау — сильный талантливый тренер, но за столь короткие сроки ему банально не удастся что-либо изменить в игре «россонери». Какие-то проблемы получится завуалировать, плюс команду наверняка вдохновит смена наставника. Однако для победы над «Ювентусом» этого будет маловато. Возьмём П1.

Претендовать на скудетто «старой синьоре» будет трудно, но вот выиграть Суперкубок Италии однозначно стоит попробовать. Глубина состава у «Юве» хорошая, и Мотта грамотно её использует. «Милан» в таком виде претендентом на трофей не видится.

Прогноз на матч «Ницца» — «Ренн»

«Ницца» потеряла немало очков в чемпионате Франции, но показательно, что нет поражений дома. Подопечным Франка Эза даже удалось обыграть «Монако» (2:1) и зацепиться за ничью с «Лиллем» (2:2) на «Альянц Ривьере». «Ренн» тоже весьма уверенно играет дома, однако с выездами глобальные проблемы. Хуже красно-чёрных в гостях в чемпионате Франции выступают только располагающиеся в зоне вылета «Сент-Этьен» и «Монпелье» (одна ничья и шесть поражений).

Старается устранить неполадки опытный Хорхе Сампаоли, ранее руководивший сборной Аргентины. Он возглавил «Ниццу» 12 ноября. К новой работе привык быстро. Победы над аутсайдерами во внимание не берём. Куда интереснее, что в гостях красно-чёрные хотя бы не разгромно проиграли «Лиллю» (0:1) и «Нанту» (0:1).

Сампаоли улучшил слаженность обороны «Ренна». В пяти играх (три победы против двух поражений) пропущено всего три мяча. Прекрасным вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча. Много голов не ждём. «Ницца» очень осторожна и прагматична. Дома пропускает очень редко (семь мячей в семи встречах первенства), но и забивает равным по силе соперникам совсем нечасто. От этого и исходим.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Реал» Мадрид

Скорее всего, «Реал» с разгромным счётом победит «Валенсию». Интригой тут и не пахнет. «Сливочные» ведут борьбу за золотые медали чемпионата Испании (на одно очко отстают от лидирующего «Атлетико»), в то время как «летучие мыши» видятся главным претендентом на вылет в Сегунду. Они замыкают турнирную таблицу. Уже успели сменить тренера.

Мадридский «Реал» не был бы мадридским «Реалом», если бы стойко не переживал кризисы. На перерыв «галактикос» ушли в хорошем настроении и с твёрдой почвой под ногами. Они разгромили в матче за Межконтинентальный кубок «Пачуку» (3:0) и уверенно победили в предыдущем туре Примеры «Севилью» (4:2).

По итогам декабря Мбаппе был признан лучшим игроком «Реала» (в шести матчах забил пять голов и отдал две результативные передачи). Француз начал осваиваться, кадровых потерь стало меньше, рисунок игры улучшился. Как ни крути, а предпосылок для сенсации тут не видно. Берём победу «Реала» с форой (-1.5) мяча.

Экспресс на футбол 3 января

Ставка 1: победа «Ювентуса» за 2.45.

Ставка 2: «Ницца» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.92.

Ставка 3: «Реал» победит с форой (-1.5) за 2.20.

Общий коэффициент = 2.45 х 1.92 х 2.20 = 10.35.