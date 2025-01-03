«Валенсия» — «Реал» Мадрид. Мбаппе взялся за ум

3 января в Валенсии состоится перенесённый матч 12-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Валенсия» и мадридский «Реал». Стартовый свисток на стадионе «Месталья» прозвучит в 23:00 мск.

Коэффициенты на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Реал» 3 января

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно равно 71% вероятности. Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 8.20 — в районе 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.20, что составляет около 18%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Валенсия» — «Реал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Реал» Мадрид (03.01.2025)

Скорее всего, «Реал» с разгромным счётом победит «Валенсию». Интригой тут и не пахнет. «Сливочные» ведут борьбу за золотые медали чемпионата Испании (на одно очко отстают от лидирующего «Атлетико»), в то время как «летучие мыши» видятся главным претендентом на вылет в Сегунду. Они замыкают турнирную таблицу.

Перед уходом на перерыв «оранжевые» пережили смену главного тренера. Попробует спасти их от вылета Карлос Корберан — молодой специалист, неплохо проявивший себя в качестве наставника «Вест Бромвича». Делаем сноску: он впервые возглавил клуб из элитного дивизиона Испании.

Таких сложных вызовов в карьере тренера Корберана ещё не было. Даже у легенды клуба Рубена Барахи не получилось воодушевить футболистов на фоне творящегося управленческого бардака. Новому наставнику придётся долго расхлёбывать заваренную задолго до него кашу.

Для «сливочных» сезон тоже складывается негладко: потеряно достаточно очков в Примере и Лиге чемпионов. Карло Анчелотти было сложно из-за травм ведущих игроков, а также из-за затянувшейся адаптации Килиана Мбаппе. Француз только и делал, что транжирил моменты да влипал в разного рода скандалы.

Однако мадридский «Реал» не был бы мадридским «Реалом», если бы стойко не переживал кризисы. На перерыв «галактикос» ушли в хорошем настроении и с твёрдой почвой под ногами. Они разгромили в матче за Межконтинентальный кубок «Пачуку» (3:0) и уверенно обыграли в предыдущем туре Примеры «Севилью» (4:2).

По итогам декабря Мбаппе был признан лучшим игроком «Реала» (в шести встречах забил пять голов и отдал две результативные передачи). Француз начал осваиваться, кадровых потерь стало меньше, рисунок игры улучшился. В общем, жизнь налаживается.

Если «сливочные» победят «Валенсию», то станут первым клубом в чемпионате Испании, которому покорилась отметка в 5000 набранных очков (сейчас 4999). Проверим победу мадридцев с форой (-1.5). У хозяев нет никаки шансов.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.15.