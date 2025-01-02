США — фаворит, Канада в засаде, Швеция перед барьером. Чего ждать от плей-офф МЧМ-2025

На МЧМ-2025 позади групповой этап. Впереди четвертьфиналы, где в последние годы случалось множество сенсаций. Рассказываем о букмекерских раскладах перед стартом плей-офф.

США — главный претендент на победу

Действующий чемпион МЧМ — сборная США — выиграла свою группу. Да, случилось поражение от Финляндии (3:4 ОТ), но в целом «звёздно-полосатые» выглядели очень солидно. Победили Канаду в североамериканском междусобойчике (4:1), легко разобрались с Латвией (5:1) и Германией (10:4). Неудивительно, что именно сборную США букмекеры видят главным фаворитом. Поставить на её чемпионство можно за 2.40.

В 1/4 финала американцы сразятся со Швейцарией. Эта команда пробилась в плей-офф лишь благодаря победе над Казахстаном (3:1), а на её итоговый успех дают аж 75.00. Так что особенных проблем здесь у сборной США быть не должно.

Канада снова попала на Чехию

Сборная Канады на групповом этапе вызвала недоумение и даже заслужила сходство с футбольной сборной Англии. Несмотря на россыпь классных игроков в нападении, канадцы забросили всего 10 шайб за четыре игры. Умудрились уступить Латвии (2:3 Б), а в принципиальном матче проиграли США 1:4 без особых вариантов. Но наверняка «кленовые» добавят в плей-офф, а победа над Финляндией (4:0) показывает, что потенциал у команды Дэйва Кэмерона очень высок. Шансы канадцев выиграть турнир оценили в 2.80.

Хоккеисты молодёжной сборной Канады Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Теперь сборной Канады предстоит сразиться с Чехией. В прошлом году именно чехи поставили шлагбаум на пути «кленовых» в четвертьфинале, забросив решающую шайбу за 11 секунд до финальной сирены. Чехи — крепкий орешек. В своей группе они проиграли только Чехии (2:4) и уверенно разобрались с остальными соперниками — Словакией (4:2), Швейцарией (5:1) и Казахстаном (14:2). Шансы этой команды аналитики оценили в 20.00.

Швеция и плей-офф — как будет на этот раз?

За сборной Швеции давно закрепился статус «некубковой» команды. Действительно, шведы зачастую здорово играют на групповом этапе, но в плей-офф всё хорошее куда-то стремительно исчезает. Как будет на этот раз?

На групповом этапе «Тре Крунур» стала единственной командой, избежавшей очковых потерь и тем самым получившей первый посев. Сейчас их шансы оценили в 5.00. Играть четвертьфинал предстоит с сенсацией турнира — Латвией. Команда Артиса Аболса победила на групповом этапе Канаду и пробилась в плей-офф, где её никто не ждал. На чемпионство прибалтов дают 100.00, но преимущество латвийцев в том, что на них совершенно ничего не давит. В отличие от шведов.

В ещё одной четвертьфинальной паре встретятся Финляндия и Словакия. Сборная Суоми тут фаворит, в конце концов, они уже успели обыграть американцев на этом МЧМ. Словаки же пока уступают тем, кого они ниже по статусу и побеждают тех, кого и должны. Ничем выдающимся эта сборная не запомнилась. Шансы финнов победить на турнире оценили в 9.00, а на Словакию можно поставить за 50.00.