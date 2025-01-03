«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Радость Гвардиолы быстро угаснет

4 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск. Главный судья — Майкл Солсбери.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 4 января 2025 года

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.33, что равно около 74% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 8.50 — приблизительно 11%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.40, что составляет около 15%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» (04.01.2025)

В предыдущем туре АПЛ «Манчестер Сити» еле-еле одолел располагающийся в зоне вылета «Лестер» (2:0). Соперник создал достаточно опасных моментов, каким-то непостижимым образом не наказал за ошибки. Кризис действующего чемпиона Англии, возможно, преодолел низшую точку, но однозначно не завершился.

Травмы — злейший враг Хосепа Гвардиолы. Из-за отсутствия обладателя «Золотого мяча» Родри и нескольких ведущих защитников у «Манчестер Сити» полный хаос в обороне и проблемы с конструированием атак. Бо́льшая часть наработок специалиста не функционирует. Мало забивает Эрлинг Холанд.

«Горожане» уступили в 6 из 10 предыдущих матчей в чемпионате Англии и два раза сыграли вничью. Несмотря на старания Эдерсона и Штефана Ортеги, пропустили за этот период времени 17 мячей, а забили 12. Холанд за этот промежуток записал на свой счёт только четыре результативных действия.

Не сказать, что у «Вест Хэма» дела идут лучше. Однако, по меркам «молотобойцев», всё достаточно неплохо. Они занимают 13-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от спустившихся на шестое место «горожан» составляет восемь очков.

В матчах с лидерами «Вест Хэм» безнадёжно терпит разгромные поражения. В предыдущем туре чемпионата Англии крупно проиграл дома «Ливерпулю» (0:5). Только чудом не пропустил больше. Спасибо Альфонсу Ареола. Он совершил восемь сейвов.

В 19 играх АПЛ «молотобойцы» пропустили 35 мячей. Практически все забили клубы из верхней части турнирной таблицы. Впрочем, «молотобойцы» и огрызнуться способны. В среднем за матч забивают 1,2 гола. Предлагаем заключить пари на ОЗ + ТБ 2.5 мяча.

Пока в состав не вернутся ведущие защитники и Родри, о выходе «горожан» из кризиса не может быть и речи. Без них у Гвардиолы ничего отладить не получается. Он может исцарапать хоть всё лицо, делу это не поможет.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.